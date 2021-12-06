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أكثر من 700 مشارك في برامج غرفة القصيم لتخطيط والتدريب

أكثر من 700 مشارك في برامج غرفة القصيم لتخطيط والتدريب
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استفاد 714 مشاركاً في منطقة القصيم من البرنامج التدريبي لرفع مستوى الثقافة والمعرفة لدى قطاع الأعمال والمهتمين وتطوير مهاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لجمهور العملاء الذي نظمته غرفة القصيم أمس.

 

وتوزع المشاركون عبر لقائين الأول بعنوان” الإستراتيجية في صناعة الشخصيات وإدارة العلاقات”، تناولت محاوره مفهوم صناعة الاستراتيجية والشخصية الكاريزمية، وكيفية تكوين العلاقات مع الآخرين واستدامتها والحفاظ عليها في تحقيق الأهداف الطموحة، بالإضافة إلى صفات المبدعين في العلاقات العامة، فيما تناول اللقاء الثاني عنوان ” تبسيط التدريب”، الذي سلط الضوء على مبادئ التدريب والأسس التي يبنى عليها من حيث التخطيط وتحديد الاحتياج التدريبي وتجهيز الحقيبة انتهاءً بالتقويم وقياس الأثر.

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