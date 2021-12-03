احدث الأخبار

الشورى يطالب الحياة الفطرية بتمكين المرأة من شغل وظائف إدارية
أبرز المواد
 جامعة الأمير سلطان تحتفي بتخريج 1384 طالبة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة عسير يلتقي بأعضاء مؤسسة “قدوات عطاء ووفاء للوطن”
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يغادر المملكة لبدء جولة خليجية
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات الملتقى العلمي للجمعية السعودية للمحاكاة الصحية
أبرز المواد
 ولي العهد يقلد “الأزيمع” رتبته الجديدة فريق أول ركن 
أبرز المواد
 السائق عيسى الدوسري يسعى للقبه الثالث في رالي حائل الدولي 2021
أبرز المواد
 التجمع الصحي بمكة المكرمة يحصل على الاعتماد المؤسسي للتخصصات الصحية
أبرز المواد
 نادي الإبل يستقبل 2000 متن يومياً بإجراءات منظمة وميسرة
أبرز المواد
 أكثر من 700 مشارك في برامج غرفة القصيم لتخطيط والتدريب
أبرز المواد
 “التجارة” تؤكد ضرورة حصول المتاجر المسجلة في “معروف” على السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر ليكون عملها نظامياً
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس دولة الإمارات
أبرز المواد
عاجل

سمو ولي العهد يغادر المملكة لبدء جولة خليجية

عاجل

البريطاني لويس هاميلتون يفوز بـ جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1

الشورى يطالب الحياة الفطرية بتمكين المرأة من شغل وظائف إدارية

الشورى يطالب الحياة الفطرية بتمكين المرأة من شغل وظائف إدارية

أبرز المواد
جامعة الأمير سلطان تحتفي بتخريج 1384 طالبة

جامعة الأمير سلطان تحتفي بتخريج 1384 طالبة

أبرز المواد
سمو أمير منطقة عسير يلتقي بأعضاء مؤسسة “قدوات عطاء ووفاء للوطن”

سمو أمير منطقة عسير يلتقي بأعضاء مؤسسة “قدوات عطاء ووفاء للوطن”

أبرز المواد
سمو ولي العهد يغادر المملكة لبدء جولة خليجية

سمو ولي العهد يغادر المملكة لبدء جولة خليجية

أبرز المواد

نادي الإبل يستقبل 2000 متن يومياً بإجراءات منظمة وميسرة

نادي الإبل يستقبل 2000 متن يومياً بإجراءات منظمة وميسرة
https://almnatiq.net/?p=1079632
المناطق_واس

اتخذت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، العديد من الإجراءات والخطوات التنظيمة والتدابير ، عبر لجانها المختصة، بهدف تسهيل مُهمة المشاركين وتذليل الصعاب أمامهم .

 

وتشكل عملية استقبال الملاك ومنقياتهم إحدى أبرز المهام التي عملت إدارة المهرجان على تسهيل تنفيذها منذ اللحظة الأولى، في استقبال الملاك عند الدخول واستلام لجنة حركة الإبل المتون المشاركة .

 

وتحرص لجنة التنظيم منذ اللحظات الأولى على استقبال الإبل من البوابة الرئيسية والتأكد من بيناتها وتدقيقها، وفرز الإبل في الشبوك الأولى أمام الملاك والجمهور، حيث يتم فرز الإبل المتأهلة وغير المتأهلة فتنتقل الإبل المتأهلة إلى مراحل التحكيمة الأولى، وتسلم الإبل الخارجة من المنافسة إلى ملاكها .

 

وتستوعب الحظائر التي وفرتها إدارة المهرجان، ألفي متن من إبل المشاركة يومياً، حيث يتم استقبال الإبل المتأهلة لتنظيمها وترقيمها، وفحصها من الأمراض المعدية والتأكد من تطبيق وصحة الشرائح، وتدقيق أعدادها وتشبيهها وتسنينها، ونقلها إلى شبوك المبيت، التي تكون مهيأة بالغذاء والماء، ثم تُنقل في اليوم التالي إلى اللجنة الطبية .

 

وخصصت لجنة ملاك الإبل 28 موظفاً، يبذلون ما في وسعهم، في خدمة المشاركين بدءًا من استقبال مُلاك الإبل، مروراً بتدقيق البيانات، ثم توجيههم إلى خيمة الملاك في المراحل الأولى، وصولاً لتسليمهم تصاريح دخول صالات العرض ومرافقتهم إليها .

 

ويشرف مجموعة من الأخصائيين والعاملين في الميدان بعد وصول الإبل لحظائر المبيت، على تقديم جميع الخدمات التي تحتاجها الإبل، من الغذاء والماء، ومراقبة الحالات الطارئة بأشراف الفريق الطبي .

 

وتتيح إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز الفرصة لملاك الإبل المشاركة، الوقت الكافي للتسجيل والمشاركة من خلال فترة زمنية قدرها 72 ساعة قبل دخول المشاركين .

روابط ذات صلة

عائلتان أمريكيتان تختاران مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أولى محطاتهما السياحية بالمملكة

عائلتان أمريكيتان تختاران مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أولى محطاتهما السياحية بالمملكة
رصد 5 حالات عبث بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.. و«الإدارة» تتخذ قرارًا

رصد 5 حالات عبث بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.. و«الإدارة» تتخذ قرارًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements