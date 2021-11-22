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التجمع الصحي بمكة المكرمة يحصل على الاعتماد المؤسسي للتخصصات الصحية

التجمع الصحي بمكة المكرمة يحصل على الاعتماد المؤسسي للتخصصات الصحية
https://almnatiq.net/?p=1079634
المناطق_واس

حصل التجمع الصحي بمكة المكرمة على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة أربع سنوات والتي على ضوئها مُنح التجمع الصحي الصلاحية الكاملة لتنفيذ البرامج التدريبية للدراسات العليا الصحية المهنية المعتمدة من قبل الهيئة .

 

جاء ذلك بعد أن تمكن التجمع الصحي بمكة من استيفاء وتحقيق المتطلبات والمعايير المعتمدة كافة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية استنادًا على اللوائح الرسمية الخاصة بالاعتماد.

 

وبذلك يصبح التجمع الصحي بمكة المكرمة ممثلا بـ ٦ مستشفيات معتمده بالإضافة الى ١٠ مراكز تدريبية طبية مشاركة “بناء على الاتفاقيات البينية سارية الصلاحية” لتقديم الدراسات العليا الصحية وفق أعلى درجات الجودة التعليمية، ومن خلال كوادر تتمتع بكفاءة عالية تسهم في تحقيق التطور والتميز في مجال التعليم والتدريب لعموم المستفيدين.

 

يذكر أن هذا الاعتماد يأتي ضمن مجموعة من الإنجازات التي تحققت للتجمع الصحي خلال المدة الماضية، ومنها اعتماد إنشاء أكاديمية طب الأسرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في إطار الحرص المستمر على تبادل الخبرات وإكساب المهارات ومواكبة التطور العلمي في المجال الصحي.

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