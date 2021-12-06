السائق عيسى الدوسري يسعى للقبه الثالث في رالي حائل الدولي 2021

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يشارك قائد فريق ED السعودي للسباقات عيسى الدوسري في رالي حائل الدولي – الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة “كروس كانتري” – الذي تنطلق مراحله بعد غدٍ الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

ويدخل الدوسري الحاصل على لقبين سابقين للرالي في نسختي 2018 و 2019، بمساعدة ملاحه الإماراتي علي عبيد على متن سيارتهما ـ نيسان نافارا ـ مُجهّزة بمحرك V8 بإشراف فريق ريد لايند موتور سبورت الجنوب أفريقي فئة (T1.N)، من خلال رالي حائل ويأمل في تحقيق نتيجة توازي نتائجه في السنوات الأخيرة التي كان أبرزها المركز الأول خليجيًا في رالي أبوظبي “جولة بطولة العالم للراليات 2019 “.