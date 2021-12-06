انطلاق فعاليات الملتقى العلمي للجمعية السعودية للمحاكاة الصحية

المناطق_الرياض

انطلقت اليوم في الدمام والرياض وجدة وافتراضيا فعاليات الملتقى العلمي للجمعية السعودية للمحاكاة الصحية 2021 تحت شعار ” إنشاء أنظمة مرنة من خلال المحاكاة ” .

Advertisements

وبدأ الملتقى بكلمة لرئيس اللجنة المنضمة د. عبد العليم الاتاسي التي تضمنت أهداف الملتقى واستعراض لأهم التجارب في مجال المحاكاة الصحية ومنها التجربة الكبيرة للمملكة العربية السعودية في هذا المجال ثم كلمة رئيس اللجنة العلمية د.أماني عزيز الرحمن تضمنت استعراض للبرنامج العلمي ومحاور الملتقى ، بعد ذلك كلمة لرئيس الملتقى البروف عبد العزيز بوكر قدم فيها الشكر الجزيل للأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية على دعمه ورعايته لأنشطة الجمعية ومنها الملتقى العلمي وكذلك الجهات المشاركة والمنظمة لفعاليات الملتقى بعدها تم تكريم الشركاء و اللجان في الملتقى العلمي.

Advertisements Advertisements

بعد ذلك بدأ البرنامج العلمي وورش العمل المختلفة والمتخصصة في التدريب والتي شارك في تقديمها عدد من المتحدثين وذلك من أجل التركيز على تفعيل التدريب باستخدام المحاكاة الصحية في مجال التعليم الطبي خلال و بعد جائحة كوفيدا 19 و عرض التجارب العالمية و المحلية في هذا المجال داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن المؤتمر معتمد محلياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بعدد 22 ساعة تعليم طبي مستمر، والورش العلمية بأكثر من 40 ساعة، وتم إقراره من ثلاث منظمات عالمية للمحاكاة وهي : الجمعية الأوربية للمحاكاة في التعليم الطبي ، الكلية الملكية الكندية للأطباء و الجراحين، والجمعية الدولية للتعليم التمريضي بالمحاكاة.