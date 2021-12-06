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انطلاق فعاليات الملتقى العلمي للجمعية السعودية للمحاكاة الصحية

انطلاق فعاليات الملتقى العلمي للجمعية السعودية للمحاكاة الصحية
https://almnatiq.net/?p=1079646
المناطق_الرياض

انطلقت اليوم في الدمام والرياض وجدة وافتراضيا فعاليات الملتقى العلمي للجمعية السعودية للمحاكاة الصحية 2021 تحت شعار ” إنشاء أنظمة مرنة من خلال المحاكاة ” .





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وبدأ الملتقى بكلمة لرئيس اللجنة المنضمة د. عبد العليم الاتاسي التي تضمنت أهداف الملتقى واستعراض لأهم التجارب في مجال المحاكاة الصحية ومنها التجربة الكبيرة للمملكة العربية السعودية في هذا المجال ثم كلمة رئيس اللجنة العلمية د.أماني عزيز الرحمن تضمنت استعراض للبرنامج العلمي ومحاور الملتقى ، بعد ذلك كلمة لرئيس الملتقى البروف عبد العزيز بوكر قدم فيها الشكر الجزيل للأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية على دعمه ورعايته لأنشطة الجمعية ومنها الملتقى العلمي وكذلك الجهات المشاركة والمنظمة لفعاليات الملتقى بعدها تم تكريم الشركاء و اللجان في الملتقى العلمي.

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بعد ذلك بدأ البرنامج العلمي وورش العمل المختلفة والمتخصصة في التدريب والتي شارك في تقديمها عدد من المتحدثين وذلك من أجل التركيز على تفعيل التدريب باستخدام المحاكاة الصحية في مجال التعليم الطبي خلال و بعد جائحة كوفيدا 19 و عرض التجارب العالمية و المحلية في هذا المجال داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن المؤتمر معتمد محلياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بعدد 22 ساعة تعليم طبي مستمر، والورش العلمية بأكثر من 40 ساعة، وتم إقراره من ثلاث منظمات عالمية للمحاكاة وهي : الجمعية الأوربية للمحاكاة في التعليم الطبي ، الكلية الملكية الكندية للأطباء و الجراحين، والجمعية الدولية للتعليم التمريضي بالمحاكاة.

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