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سمو أمير منطقة عسير يلتقي بأعضاء مؤسسة “قدوات عطاء ووفاء للوطن”

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سمو ولي العهد يغادر المملكة لبدء جولة خليجية

سمو ولي العهد يغادر المملكة لبدء جولة خليجية

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سمو ولي العهد يغادر المملكة لبدء جولة خليجية

سمو ولي العهد يغادر المملكة لبدء جولة خليجية
https://almnatiq.net/?p=1079652
المناطق ـ واس

أصدر الديوان الملكي، منذ قليل، بيانا أكد فيه أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيزاً لروابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الإثنين 2 / 5 / 1443هـ الموافق 6 / 12 / 2021م، للقيام بزيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة يلتقي خلالها بأصحاب الجلالة والسمو قادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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