سمو أمير منطقة عسير يلتقي بأعضاء مؤسسة “قدوات عطاء ووفاء للوطن”

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، بمكتبه بديوان الإمارة، برئيس وأعضاء مؤسسة “قدوات عطاء ووفاء للوطن” التي تضم عددًا من المثقفين والأدباء ممن سبق لهم العمل في قطاعات الدولة المختلفة.

واستمع في بداية اللقاء إلى شرح مفصل عن أعمال المؤسسة وإسهامها في العمل التطوعي وتكريم القدوات الوطنية منذ انطلاقها قبل ثماني سنوات إلى صدور ترخيص الاعتماد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مطلع العام الحالي بوصفها إحدى مؤسسات القطاع الثالث غير الربحي.

واستعرض الأمير تركي بن طلال مع أعضاء المؤسسة الدور الذي تبذله إمارة منطقة عسير، بالتنسيق الفعال مع هيئة تطوير المنطقة، في سبيل المحافظة على أصالة المنطقة وطبيعتها بالتركيز على محاور التنمية الشاملة التي تُعنى بالإنسان والأرض والاقتصاد والتي انطلقت منها استراتيجية تطوير منطقة عسير.

ونوَّه سموه في ختام اللقاء بضرورة التكامل بين جميع المؤسسات التطوعية مع المبادرات التي سيُعلَن عنها ضمن الخطة الإستراتيجية لعسير “قمم وشيم”، بما يعزز رفع مستوى التطوع وينعكس على المجالات التنموية بالمنطقة كافة.