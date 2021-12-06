جامعة الأمير سلطان تحتفي بتخريج 1384 طالبة

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تحتفي جامعة الأمير سلطان يوم السبت المقبل، بتخريج الدفعات 15 و 16 و 17 من طالبات الجامعة البالغ عددهن 1384 خريجة من حاملات البكالوريوس والماجستير، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سلطان بن عبدالعزيز، وذلك بملعب مرسول بارك في الرياض.

وبهذه المناسبة بين صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان أن الجامعة تدفع بمخرجاتها لسوق العمل من بنات الوطن اللاتي أثبتن نجاحهن في ميادين العمل والعطاء، في ظل الدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة.