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 المملكة وسلطنة عمان توقعان على 13 مذكرة تفاهم للعمل المشترك
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المملكة وسلطنة عمان توقعان على 13 مذكرة تفاهم للعمل المشترك

المملكة وسلطنة عمان توقعان على 13 مذكرة تفاهم للعمل المشترك
https://almnatiq.net/?p=1079692
المناطق ـ متابعات

وقعت سلطنة عُمان والمملكة، اليوم الإثنين، 13 مذكرة تفاهم من أجل العمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة.

 

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، أن عدداً من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص قامت بتوقيع هذه المذكرات مع نظيراتها من المملكة.

 

وتضمنت الاتفاقيات، توقيع مجموعة “أوكيو” لـ 3 مذكرات، الأولى في قطاعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر مع شركة أكوا باور السعودية وشركة أبر برودكت، والثانية في مجال تخزين النفط مع شركة أرامكو للتجارة تتعلق بتقييم ملاءمة تخزين والمتاجرة في المواد البترولية.

 

وتمثلت ثالث الاتفاقيات الخاصة بالمجموعة، مع شركة سابك بهدف تطوير مشروع مجمع الدقم للبتروكيماويات.

 

وتضمنت الجلسة المشتركة، توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة “أسياد” وشركة النقل البحري السعودية في مجال الحوض الجاف والخدمات اللوجستية والنقل البحري، فيما وقعت شركة تنمية معادن عُمان مذكرة مع شركة معادن السعودية لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين.

 

ووقعت مجموعة “عمران” مذكرة تفاهم تتعلق بالاستثمار السياحي لتطوير مشروع سياحي في شاطئ يتي مع شركة دار الأركان السعودية.

 

وشملت مذكرات التفاهم الأخرى مجال الاستزراع السمكي بين شركة تنمية أسماك عمان، و”نقوا” السعودية، وفي مجال الأسواق المالية بين بورصة مسقط ومجموعة تداول السعودية بهدف التعاون في عمليات البورصة والإدراج المزدوج للشركات.

 

 

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