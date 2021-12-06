أمير منطقة الجوف يرعى حفل جائزة الجوف للتميز والإبداع ويكرم الفائزين غدا

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس أمناء جائزة الجوف للتميز والإبداع، يوم غدٍ، حفل الجائزة في دورتها الأولى وتكريم الفائزين بمساراتها المختلفة، وذلك في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا.

وتهدف الجائزة إلى إيجاد بيئة تنافسية تشجع الجهات والمؤسسات والأفراد في المنطقة على الأداء المتميز والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتشمل الجائزة 12 فرعاً هي: المشاركة المجتمعية، التميز القيادي، الأداء الحكومي المتميز، المسؤولية المجتمعية، الزراعة والإنتاج الغذائي، حماية البيئة، الإعلام الحديث، البحث العلمي، المشاريع الناجحة، التوطين، الثقافة والفنون، النشاط الرياضي.

يذكر أن الجائزة تم إطلاقها بتوجيهات من سمو أمير الجوف، رغبة من سموه في إيجاد المنافسة الإيجابية، وتشجيع أبناء المنطقة على الانطلاق نحو فضاءات التميّز والإبداع.