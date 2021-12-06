أمير تبوك يترأس اجتماع المحافظين

المناطق_- فايز السميريي

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم في قاعات الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة , الاجتماع الدوري للمحافظين بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد الحقباني والوكلاء المساعدين ‏ومحافظي المحافظات. واطلع سموه على تقارير سير العمل في المحافظات, مؤكداً أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمقيم وكذلك خدمته والعمل المستمر لتحقيق مطالبه إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله-. بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال المتضمنة عدداً من الموضوعات ووجه سموه باتخاذ اللازم حيالها.