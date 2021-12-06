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أمانة المدينة تحتفي باليوم السعودي للتطوع

أمانة المدينة تحتفي باليوم السعودي للتطوع
https://almnatiq.net/?p=1079714
المناطق_المدينة المنورة

احتفت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس، باليوم السعودي للتطوع الذي نظمته تحت شعار “عطاء وطن”، بحضور معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البلهيشي، وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2021م.

واستعرضت الأمانة خلال الحفل فيلماً وثائقياً يحاكي إنجازات مسيرة العمل التطوعي ودعماً لمنظومة التنمية والتطوير في المدينة المنورة خلال العام الجاري 2021 ، وشملت طرح 324 فرصة تطوعية ومشاركة 1500 متطوع ومتطوعة ضمن مبادرة ممتثل، إضافة إلى تزيين الجداريات الفنية على مساحة تزيد عن 5 آلاف متر مربع في مختلف المواقع الحيوية، إلى جانب طرح 58 فرصة تطوعية لتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال جائحة كورونا المستجد، إلى جانب مشاركة 1500 متطوع ومتطوعة في الحملة التوعوية لحماية النمر العربي، وصولاً إلى غرس أكثر من 21 ألف شتلة بمشاركة المتطوعين والمتطوعات ضمن أعمال اليوم العالمي للتطوع.

كما أبرزت الأمانة جهود المتطوعين والمتطوعات المشاركين في الحملة الوطنية لتحسين المشهد الحضري، وشملت معالجة 1700 موقع بمشاركة أكثر من 4500 متطوع ومتطوعة فضلاً عن الحملات التوعية لتعزيز النظافة العامة في المواقع والميادين الحيوية في المدينة المنورة، تضمنت أكثر من 54 موقعاً في حين بلغت مؤشرات الرضا عن أداء العمل التطوعي في المدينة المنورة نسبة 74% حتى نهاية نوفمبر الماضي.

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