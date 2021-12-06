المنتخب التونسي يفوز على نظيره الإماراتي ويتاهلان معاً إلى ربع نهائي كأس العرب

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بلغ المنتخبان التونسي والإماراتي ربع نهائي بطولة كأس العرب بعد انتهاء المواجهة بينهما بفوز الأول على الثاني بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

واستفاد المنتخب الإماراتي من خسارة المنتخب السوري أمام نظيره الموريتاتي، فاحتل المنتخب التونسي المركز الأول برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الإماراتي في حين أصبح المنتخب السوري ثالثاً برصيد 3 نقاط والموريتاني رابعاً بثلاث نقاط أيضاً وبفارق الأهداف عن سوريا.

سجّل سيف الدين جزيري هدف تونس في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التي جرت على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.