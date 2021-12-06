احدث الأخبار

مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. انطلاقة عالمية للسينما السعودية
أبرز المواد
 إمارة الجوف تعلن أسماء المتأهلين لشغل الوظائف الإدارية
أبرز المواد
 الحكومة اللبنانية تبدء في تنفيذ أولى شروط المملكة لإعادة العلاقات
أبرز المواد
 المنتخابان الموريتاني والسوري يودعان كأس العرب
أبرز المواد
 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب
أبرز المواد
 أمانة المدينة تحتفي باليوم السعودي للتطوع
أبرز المواد
 المنتخب التونسي يفوز على نظيره الإماراتي ويتاهلان معاً إلى ربع نهائي كأس العرب
أبرز المواد
 أمير تبوك يترأس اجتماع المحافظين
منطقة تبوك
 أمير منطقة الجوف يرعى حفل جائزة الجوف للتميز والإبداع ويكرم الفائزين غدا
أبرز المواد
 المملكة وسلطنة عمان توقعان على 13 مذكرة تفاهم للعمل المشترك
أبرز المواد
 بالفيديو أكبر استهداف للحوثيين .. مقتل 280 حوثيا وتدمير 34 آلية بمأرب
أبرز المواد
 “مخاطر الاختراق على البيانات الشخصية”.. ورشة جديدة ينظمها مركز تعارفوا للإرشاد الأسري
أبرز المواد
عاجل

سمو ولي العهد يغادر المملكة لبدء جولة خليجية

مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. انطلاقة عالمية للسينما السعودية

مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. انطلاقة عالمية للسينما السعودية

أبرز المواد
إمارة الجوف تعلن أسماء المتأهلين لشغل الوظائف الإدارية

إمارة الجوف تعلن أسماء المتأهلين لشغل الوظائف الإدارية

أبرز المواد
الحكومة اللبنانية تبدء في تنفيذ أولى شروط المملكة لإعادة العلاقات

الحكومة اللبنانية تبدء في تنفيذ أولى شروط المملكة لإعادة العلاقات

أبرز المواد
المنتخابان الموريتاني والسوري يودعان كأس العرب

المنتخابان الموريتاني والسوري يودعان كأس العرب

أبرز المواد

المنتخابان الموريتاني والسوري يودعان كأس العرب

المنتخابان الموريتاني والسوري يودعان كأس العرب
https://almnatiq.net/?p=1079725
المناطق ـ متابعات

حقق المنتخب الموريتاني فوزاً مفاجئاً وخاطفاً على نظيره منتخب سوريا بهدفين مقابل هدف في إطار المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب .

 

وبهذه النتيجة ودع المنتخبان منافسات بطولة كأس العرب بعد أن توقف رصيد كليهما عند 3 نقاط فيما تأهل منتخبا تونس والإمارات إلى الدور ربع النهائي بعد فوز تونس على الإمارات بهدف نظيف.

 

وتصدرت تونس ترتيب منتخبات المجموعة برصيد 6 نقاط فيما حلت الإمارات في المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضاً متأخرة بفارق الأهداف وجاء المنتخب السوري في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام موريتانيا.

 

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أداء متوسط من المنتخبين، وارتفع النسق تماماً في الشوط الثاني الذي جاء مثيراً وحماسياً حيث تقدم المنتخب الموريتاني في الدقيقة 50 عن طريق محمد سويد قبل أن تتعادل سوريا سريعاً بهدف أحرزه محمود البحر بعد أن سدد على المرمى من داخل منطقة جزاء موريتانيا.

 

وكاد المنتخب السوري أن يسجل هدفه الثاني عندما أطلق لاعب الوسط عمرو جنيات كرة عالية اصطدمت بالعارضة الموريتانية، ثم منع القائم الموريتاني هدفاً ثانياً لسوريا عندما أطلق محمود المواس تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

 

وفي الدقيقة 90+5 باغت حمیة الطنجي لاعب المنتخب الموريتاني المنتخب السوري وأحرز هدف الفوز لبلاده.

 

روابط ذات صلة

المنتخب التونسي يفوز على نظيره الإماراتي ويتاهلان معاً إلى ربع نهائي كأس العرب

المنتخب التونسي يفوز على نظيره الإماراتي ويتاهلان معاً إلى ربع نهائي كأس العرب
كأس العرب.. عموتة يمنع الوكلاء من الوصول إلى لاعبيه قبل مواجهة «الأخضر»

كأس العرب.. عموتة يمنع الوكلاء من الوصول إلى لاعبيه قبل مواجهة «الأخضر»
تعرف على موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب

تعرف على موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements