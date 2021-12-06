احدث الأخبار

مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. انطلاقة عالمية للسينما السعودية
أبرز المواد
 إمارة الجوف تعلن أسماء المتأهلين لشغل الوظائف الإدارية
أبرز المواد
 الحكومة اللبنانية تبدء في تنفيذ أولى شروط المملكة لإعادة العلاقات
أبرز المواد
 المنتخابان الموريتاني والسوري يودعان كأس العرب
أبرز المواد
 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب
أبرز المواد
 أمانة المدينة تحتفي باليوم السعودي للتطوع
أبرز المواد
 المنتخب التونسي يفوز على نظيره الإماراتي ويتاهلان معاً إلى ربع نهائي كأس العرب
أبرز المواد
 أمير تبوك يترأس اجتماع المحافظين
منطقة تبوك
 أمير منطقة الجوف يرعى حفل جائزة الجوف للتميز والإبداع ويكرم الفائزين غدا
أبرز المواد
 المملكة وسلطنة عمان توقعان على 13 مذكرة تفاهم للعمل المشترك
أبرز المواد
 بالفيديو أكبر استهداف للحوثيين .. مقتل 280 حوثيا وتدمير 34 آلية بمأرب
أبرز المواد
 “مخاطر الاختراق على البيانات الشخصية”.. ورشة جديدة ينظمها مركز تعارفوا للإرشاد الأسري
أبرز المواد
عاجل

سمو ولي العهد يغادر المملكة لبدء جولة خليجية

مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. انطلاقة عالمية للسينما السعودية

مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. انطلاقة عالمية للسينما السعودية

أبرز المواد
إمارة الجوف تعلن أسماء المتأهلين لشغل الوظائف الإدارية

إمارة الجوف تعلن أسماء المتأهلين لشغل الوظائف الإدارية

أبرز المواد
الحكومة اللبنانية تبدء في تنفيذ أولى شروط المملكة لإعادة العلاقات

الحكومة اللبنانية تبدء في تنفيذ أولى شروط المملكة لإعادة العلاقات

أبرز المواد
المنتخابان الموريتاني والسوري يودعان كأس العرب

المنتخابان الموريتاني والسوري يودعان كأس العرب

أبرز المواد

الحكومة اللبنانية تبدء في تنفيذ أولى شروط المملكة لإعادة العلاقات

الحكومة اللبنانية تبدء في تنفيذ أولى شروط المملكة لإعادة العلاقات
https://almnatiq.net/?p=1079728

بدأت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، في تنفيذ أولى شروط المملكة التي اتخذتها على الحكومة لإعادة العلاقات بين البلدين، وهو وقف تصدير المخدرات إلى المملكة.

وترأس “ميقاتي”، اجتماعا طارئا وموسعا لمتابعة إجراءات تأمين الحدود، وحل المشاكل العالقة مع دول الخليج العربي.

وحسب وسائل إعلام محلية، قال وزير الداخلية بسام مولوي عقب الاجتماع، إنه: “المطلوب مننا هو اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت أن الحكومة اللبنانية تقوم بواجباتها بضبط الحدود، والمطار والمرفأ وكل المعابر”.

وأضاف مولوي، في تصريحات صحفية، قائلا:”يجب أن نصل إلى نتيجة للحد من التهريب الحاصل عبر لبنان، وأكدتُ كوزير للداخلية بأن هناك أكثر من عملية ستُكشف قريبا، وهناك عملية تهريب مخدر الكبتاغون كُشفت بالأمس وتم توقيف المعنيين بها”.

وتابع: “سنتابع القيام بالإجراءات، وسنعطي أجوبة عملية لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدد علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، لذا يجب أن تكون إجاباتنا واضحة في هذا الشأن”.

ومضى قائلا: “المطلوب مننا إجراءات سريعة وجدية، وسنتخذ إجراءات متلاحقة في هذا المجال، وسيكون لدينا إجتماعات متكررة بطلب من ميقاتي.. سنقوم بواجباتنا على أكمل وجه ولا نريد أن يُقال إن هناك مشكلة تتعلق بالتصدير وبالتهريب عبر لبنان، وإن الدولة اللبنانية لم تتخذ أي إجراء عملي”.

وعن عملية ضبط كمية من الكبتاغون، أضاف وزير الداخلية اللبناني”أطلب متابعة كل الإجراءات القضائية حتى لو كانت هذه المواد صُنعت خارج لبنان وأُدخلت إليه لتغيير الشركة وإعادة توضيبها، فإن أي شركة تتورط بهذه العملية سيُسحب ترخيصها وستتوقف عن العمل وسيُعلن عنها”.

ورداً على سؤال عن شرط حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، أكد “مولوي” أن الحكومة ملتزمة ومتضامنة والقرارات التي تتخذ فيها وما يعلنه رئيس الوزراء ننفذه.. وكل الأمور التي تلتزم بها الدولة والحكومة اللبنانية سياسياً ننفذها على الأرض، وبالتالي نؤكد على مصالح الدولة”.

 

 

Advertisements
Advertisements

روابط ذات صلة

المملكة وسلطنة عمان توقعان على 13 مذكرة تفاهم للعمل المشترك

المملكة وسلطنة عمان توقعان على 13 مذكرة تفاهم للعمل المشترك
شاهد || تحديث معايير حالة “محصن” للقادمين للمملكة بغرض الزيارة والحج والعمرة

شاهد || تحديث معايير حالة “محصن” للقادمين للمملكة بغرض الزيارة والحج والعمرة
75 ألف طالب بتعليم ينبع ينتظمون على مقاعدهم بداية الفصل الدراسي الثاني

75 ألف طالب بتعليم ينبع ينتظمون على مقاعدهم بداية الفصل الدراسي الثاني

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements