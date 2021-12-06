مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. انطلاقة عالمية للسينما السعودية

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انطلقت الليلة فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الافتتاحية والتي ستقام من اليوم وحتى 15 ديسمبر الجاري في جدة، وذلك بمشاركة العديد من المواهب والنجوم والمخرجين والإعلاميين ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم.

ويقام حفل الافتتاح بمسرح القالا بـ جدة، و من المقرر أن يتم تكريم النجمة المصرية ليلى علوي التي لعبت دور البطولة في أكثر من 70 فيلماً، إضافة إلى الممثلة الفرنسية كاترين دينوڤ، وهي فنانة عالمية قدّمت الكثير من الأعمال وترشّحت وفازت بالعديد من الجوائز حول العالم، والمخرجة والمنتجة السعودية هيفاء المنصور، وذلك اعترافاً بإنجازاتها ودورها الريادي في دعم المرأة.

وسيعرض المهرجان 138 فيلما من 67 بلدا بـــ 34 لغة من إنتاج مجموعة من المواهب الجديدة والناشئة على حد سواء، حيث سنستضيف 25 فيلمًا من العروض الأولية العالمية، 48 عرضًا أوليًا عربيًا و 17 عرضًا أوليًا من دول الخليج.