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سفارة السعودية بجنوب إفريقيا تعلن بشرى سارة للمواطنين الراغبين في العودة للمملكة

سفارة السعودية بجنوب إفريقيا تعلن بشرى سارة للمواطنين الراغبين في العودة للمملكة
https://almnatiq.net/?p=1079756
المناطق_متابعات

أصدرت سفارة المملكة في بريتوريا، اليوم الاثنين، تنويهًا للمواطنين الموجودين في جنوب إفريقيا والراغبين في العودة إلى المملكة.

وأوضحت أنه صدرت توجيهات من الجهات المختصة في المملكة، بتسيير رحلات للخطوط الجوية يومي 8 و10 ديسمبر 2021م من مدينة جوهانسبرج إلى جدة، وذلك لتسهيل عملية إعادة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة.

وناشدت جميع المواطنين الموجودين في جنوب إفريقيا الراغبين في العودة إلى المملكة، شراء تذاكر السفر عبر موقع الخطوط السعودية، أو الاتصال بمكتب الخطوط السعودية في جوهانسبرج.

وطالبت المواطنين المغادرين بتعبئة نموذج وزارة الصحة الجنوب إفريقية عند المغادرة، لافتة إلى أنه في حالة حدوث أي طارئ، يمكن الاتصال على هاتف طوارئ شؤون المواطنين وهاتف السفارة.

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