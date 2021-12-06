 وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تختتم فعاليات اليوم العالمي للتطوع

اختتمت مساء اليوم فعاليات « اليوم العالمي للتطوّع»، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتزامن مع «يوم التطوّع العالمي» الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام، ويهدف للمساهمة في ترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوّعي المستدام.

واشتملت الفعاليات التي استمرت لمدة يومين معرضًا تعريفيا لمنسوبي قطاع وزارة الاتصالات والقطاعات المشاركة، قدم خلاله دور المنظمات التقنية غير الربحية في الجانب التطوعي من أجل زيادة وتنمية الوعي والتحفيز للتطوّع.

وشارك في الفعالية عدد من المنظمات التقنية غير الربحية، ممثلة في جمعية الأمن السيبراني للأطفال، وجمعية الحوسبة السحابية، والجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية، إضافًة إلى جمعية تواصل للتقنيات المساعدة لذوي الإعاقة، وجمعية عون التقنية، وجمعية العطاء الرقمي، بالإضافة إلى جمعية الابتكار والتقنية، والجمعية السعودية لأمن المعلومات، والجمعية السعودية لهواة اللاسلكي، وجمعية المبرمجين.

من جانبه أكّد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للقدرات ووظائف المستقبل المكلف المهندس فارس بن صالح الصقعبي، أن التطوّع قيمة إنسانية راسخة في المجتمع السعودي، جعلت منه القيادة منهجًا وأسلوب حياة، مضيفًا أن الفعالية تهدف إلى رد الجميل لهذا المجتمع المعطاء من خلال جعل التطوع التقني ركيزة راسخة في كل جوانب العمل التطوّعي، وأن يكون لموظفي الوزارة والجهات التابعة لها والتقنيين ورواد الأعمال والمبتكرين الرقميين إسهام دائم في دفع العملية التطوّعية ودعمها بالأدوات التقنية الحديثة بما يعود بالخير على المجتمعات كافة .