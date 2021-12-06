وصل سمو ولي العهد، منذ قليل إلى العاصمة العمانية “مسقط” وكان في مقدمة مستقبليه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد غادر بحفظ الله ورعايته اليوم الإثنين، المملكة؛ للقيام بزيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة.
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سمو #ولي_العهد يصل العاصمة العمانية #مسقط وفي مقدمة مستقبليه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان #عمان#المملكة_العربية_السعودية #محمد_بن_سلمان #محمد_بن_سلمان_ضيف_عمان #ولي_العهد_في_عمان
التفاصيل:https://t.co/YgYEITM3ZN pic.twitter.com/PxMDaR7IWB
— صحيفة المناطق (@AlMnatiq) December 6, 2021
ومن المقرر أن يلتقي سمو ولي العهد خلال الزيارة بأصحاب الجلالة والسمو قادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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لحظة وصول سمو #ولي_العهد إلى #عمان#ولي_العهد_في_عمان #مسقط #محمد_بن_سلمان_ضيف_عمان
التفاصيل:https://t.co/YgYEITM3ZN pic.twitter.com/nDRffOhSd9
— صحيفة المناطق (@AlMnatiq) December 6, 2021
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