سمو ولي العهد يصل العاصمة العمانية مسقط

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وصل سمو ولي العهد، منذ قليل إلى العاصمة العمانية “مسقط” وكان في مقدمة مستقبليه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد غادر بحفظ الله ورعايته اليوم الإثنين، المملكة؛ للقيام بزيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة.

ومن المقرر أن يلتقي سمو ولي العهد خلال الزيارة بأصحاب الجلالة والسمو قادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.