الزوار والمعتمرون يتوافدون عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة

المناطق_المدينة المنورة

يشهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, توافد العديد من الزوار والمعتمرين, وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها القيادة الرشيدة، من خلال تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة, وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية،في أثناء إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين والمغادرين منذ بداية موسم العمرة حتى بداية شهر جمادى الأولى ١٢٨،١٩٦ زائرا ومعتمرا.

وتعد الجنسية العراقية الأكثر قدوماً عبر المطار وفق جداول الرحلات والأكثر حضورًا بالمدينة المنورة، منذ انطلاق موسم العمرة لعام 1443،إذْ بلغ عددهم حتى يوم أمس قرابة الـ ٦٠ ألفاً