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لمدة 4 أعوام .. الفرنسي دينارت مدرباً لأخضر اليد

لمدة 4 أعوام .. الفرنسي دينارت مدرباً لأخضر اليد
https://almnatiq.net/?p=1079777
المناطق_واس

أتم مركز التدريب السعودي الأولمبي اليوم الاثنين إجراءات التعاقد مع الفرنسي “ديديه دينارت” لتولي الإشراف الفني على المنتخب السعودي الأول لكرة اليد وبرنامج كرة اليد في مركز التدريب السعودي الأولمبي، إذ تمت مراسم التوقيع في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التدريب السعودي “مات فيفر” ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر.

ويعد ديدييه دينارت أحد أفضل المدافعين في تاريخ كرة اليد، لامتلاكه خبرة رياضية كبيرة امتدت إلى 379 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي، محققًا خلالها الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية مرتين على التوالي (بكين 2008، لندن 2012)، إضافةً إلى تحقيقه بطولة العالم ثلاث مرات (2001، 2009، 2011)، وبطولة أوروبا مرتين (2006، 2010)، كما اشتملت إنجازاته على تحقيق دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (2003، 2006، 2008)، والدوري الفرنسي خمس مرات (1998، 1999، 2000، 2002، 2003).

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمركز “مات فيفر” أن التعاقد مع دينارت يعد خطوة مهمة في المرحلة الافتتاحية للمركز الذي دُشِّن أواخر الشهر الماضي، وقال: “لنصل إلى أهدافنا التي رسمناها في المركز على جميع الرياضات التي تم اختيارها، يجب أن نهيء البيئة المثالية للرياضيين، وأن نجلب أفضل المدربين لهم، وما تعاقدنا اليوم مع دينارت إلا خطوة هامة لدعم مسيرة منتخب كرة اليد قبل استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم العام المقبل”.

وأضاف الرئيس التنفيذي: “يمتلك دينارت مسيرة رياضية على أعلى مستوى، وسعداء بأن يكون هو باكورة تعاقداتنا في مركز التدريب السعودي الأولمبي، آملين أن يوفق مع المنتخب السعودي لكرة اليد، وأن يقدم الفائدة المرجوة من التعاقد معه”.

وأبدى دينارت سعادة لتوليه تدريب المنتخب السعودي، قال: “سعيد جدًا بهذا التعاقد، وبأن أكون جزءًا من أسرة كرة اليد السعودية، وآمل بأن أسخر خبرتي السابقة لمساعدة المنتخب السعودي للوصول إلى كأس العالم، ومن ثم تحقيق نتائج إيجابية تعكس هذا العمل والدعم المستمر الذي تحظى به كرة اليد من مركز التدريب السعودي الأولمبي والاتحاد السعودي لكرة اليد”.

وأضاف دينارت: “أمامنا مهمة صعبة خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل بخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، لكننا نحظى بعاملٍ إيجابي هام هو اللعب على أرضنا وبين جماهيرنا، وسنسعى جاهدين لأن نحوِّل هذا الدعم الإيجابي إلى واقع بتحقيق الإنجازات للرياضة السعودية”.

من جانب آخر، شدد رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر على أن التعاقد مع “دينارت” يأتي تأكيدًا للدعم الذي يحظى به الاتحاد من مركز التدريب السعودي الأولمبي.

وأضاف النمر: “إن التعاقد مع مدير فني عالمي بحجم دينارت يعد إضافة كبرى ليس على مستوى كرة اليد فقط، بل على مستوى الرياضة السعودية، فهو يمتلك سجلًا رياضيًا حافلًا بالإنجازات، وبإذن الله يكتمل هذا السجل بتحقيق الإنجازات مع منتخبنا السعودي.”

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