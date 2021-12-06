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نايف الحجرف يدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ باتجاه الرياض

نايف الحجرف يدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ باتجاه الرياض
https://almnatiq.net/?p=1079786
المناطق_واس

دان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ باتجاه منطقة الرياض، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.

وأشاد معاليه بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية، مجدداً تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

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