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فوز طالبات جامعة الأميرة نورة بمراكز متقدمة في مسابقات متخصصة

فوز طالبات جامعة الأميرة نورة بمراكز متقدمة في مسابقات متخصصة
https://almnatiq.net/?p=1079806
المناطق_الرياض

شاركت مجموعة من طالبات كلية الصيدلة وكلية العلوم في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في عدد من المسابقات والمؤتمرات، وأحرزن فيها مراكز متقدمة ضمن جهود الجامعة في دعم مشاركات الطالبات بالمسابقات والمؤتمرات المحلية والدولية.

وأُقيمت مسابقة “المؤتمر الدولي الثالث للسموم والصيدلة: المعرفة والمهارة والقدرة” (KSAPT 2021) في مدينة الخبر، وحصدت فيها طالبات كلية الصيدلة الجوهرة أبانمي، نجود الشعلان، والجوهرة الريس و ليلى البلوي المركز الأول في مسابقة “فارما هاكثون”.

وضمن فعاليات KSAPT 2021 فازت الطالبة حنين أبوركبة من قسم الكيمياء، والطالبة ألطاف يحيى سيلان من قسم الأحياء من كلية العلوم، والمنتسبات لبرنامج عضوية الابتكار بالمركز الثالث في مسابقة “فارما هاكاثون”، وذلك بابتكار تطبيق يسهم في حل تحديات الرعاية الصحية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ومن جانب آخر، شارك عدد من طالبات كلية الصيدلة في المسابقة الوطنية للتثقيف الدوائي المنعقدة ضمن فعاليات “مؤتمر رؤى مبتكرة حول ممارسة صيدلة المستشفيات(IHOP202)، المنظّم من وزارة الصحة، في مدينة الرياض، وقد حصدت طالبات الكلية المراكز الأولى في المسابقة حيث حصلت الطالبة ريناد بنت طارق المتعب على المركز الأول، وعلى المركز الثاني شهد بنت صالح العنزي.

يُشار إلى أنّ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تعمل على إنتاج مخرجات تنافسية من خلال تأهيل طالباتها، ودعمهن علميًا ومهنيًا للمشاركة في الحراك التنموي، والإسهام في التطوير العلمي.

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