المملكة تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للطيران المدني غداً

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تشارك المملكة ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني دول العالم غداً, الاحتفاء باليوم العالمي للطيران المدني الذي يوافق السابع من ديسمبر من كل عام، وسط إنجازات استثنائية.

وتأتي هذه المشاركة بهدف التعريف بإنجازات الطيران المدني في المملكة وأهميته في الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإسهاماته الرئيسية في رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتسليط الضوء على النجاحات التي حققها القطاع في مواكبة أحدث التطورات والابتكارات على الصعيد الدولي في ظل الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع من القيادة الرشيدة.

وتتعايش الهيئة مع المنظومات العالمية المتخصصة بقطاع الطيران المدني في الاحتفاء بهذا اليوم العالمي الذي يصادف ذكرى توقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي عام 1944م المعروفة أيضاً باتفاقية شيكاغو، وسط منجزات غير مسبوقة أبرزها إعلان سمو ولي العهد الأمين الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وسبق ذلك موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية قطاع الطيران المدني، التي ستضاعف الطاقة الاستيعابية إلى ثلاثة أضعاف والوصول إلى أكثر من 300 مليون مسافر سنويًا، من أكثر من ٢٥٠ وجهة في العالم بحلول العام 2030م، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع بحلول ٢٠٣٠.

وأنجزت الهيئة خلال عام عدة مشاريع، حيث أطلقت حزمة خدمات منها تدشين مطار عرعر الجديد، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة العديد من المطارات السعودية، وعملت استثمارياً على مشروع التحول المؤسسي للمطارات لتعزيز حوكمة قطاع النقل الجوي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين نمو الأعمال، إلى جانب دعم التكامل في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز جودة الخدمات للعملاء والمسافرين.

وحصلت دولياً على تقدير عالمي بحصول ثلاثة مطارات بالمملكة للعام الثاني على التوالي على مراكز أفضل 100 مطار بالعالم حسب تقييم شركة سكاي تراكس، وتصنيف 4 مطارات سعودية ضمن أفضل 10 مطارات تحسناً في العالم وفق ذات التقرير، تلاه فوز الأكاديمية السعودية للطيران المدني بعضوية ومقعد مجلس التدريب العالمي للطيران التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، وحصولها على اعتماد مجلس المطارات الدولي (ACI-ATI) كثاني مركز تدريب في العالم بعد مركز تدريب مطار ميونخ بألمانيا، وتجديد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) اعتماد الأكاديمية السعودية بوصفها مركزاً معتمداً للتدريب الدولي (ATC)، وحصول الشركة السعودية للملاحة الجوية على جائزة التميز التقني لابتكار نظام إدارة صيانة الأنظمة الملاحية MMS، والمركز الخامس عالمياً في جائزة السلامة، إلى جانب تصدُّر الخطوط السعودية تصنيف (YOUGOV) لأفضل العلامات التجارية عام 2021م في المملكة، وحصوله على جائزة ” شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم ” للمرة الثانية خلال (4) سنوات, وإطلاق أكثر من 10 وجهات وخطوط سير جديدة داخلياً ودولياً، بالإضافة لتحقيق طيران ناس أفضل طيران اقتصادي بالشرق الأوسط لجوائز سكاي تراكس العالمية للمرة الرابعة على التوالي، واستلام 10 طائرات جديدة من نوع A320neo، وإطلاق أكثر من 10 وجهات وخطوط سير جديدة داخلياً ودولياً، علاوة على تدشين طيران أديل 5 وجهات جديدة، منها محطتان دوليتان هما (دبي ، الكويت) و3 داخلية هي (بيشة – الباحة – نجران) ليزداد بذلك عدد المحطات على شبكتها المتنامية إلى 15 محطة داخلية ودولية، بالإضافة إلى الحصول على جائزة أفضل شركة في مجال التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط لعام 2021م، واستلام 3 طائرات جديدة من طراز إيرباص (نيو) ليرتفع بذلك إجمالي عدد طائرات الأسطول إلى 15 طائرة من طرازي (نيو وسيو).

وتحت جودة الخدمات أطلقت الهيئة برنامج تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)،الذي يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة وحرصها على شكاوى المسافرين وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى تحديث اللائحة التنفيذية لحماية حقوق المسافرين، وتعد المملكة أول دولة عربية تُصدر لائحة معتمدة في هذا المجال.