أمريكا: ندين هجمات الحوثيين ونؤكد دعمنا لأمن السعودية

المناطق ـ متابعات

أعربت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، عن إدانتها الشديدة لـ هجمات الحوثيين، مؤكدة دعمها الكامل لأمن السعودية.

وأوضحت الوزاة في بيان، أن الحوثيين هم العائق الذي يحول دون تقدم الحل الدبلوماسي في اليمن.

وقالت الخارجية الأمريكية: “نقف إلى جانب السعودية التي تحملت هجمات إرهابية من قبل الحوثيين”.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع العميد الركن تركي المالكي، قال إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اعترضت ودمرت مساء اليوم صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة الرياض.

وأوضح العميد المالكي، بأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية دون وقوع أي أضرار، مبينا أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا الحوثية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية وينتهك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العميد المالكي، على أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية لحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووقف مثل هذه الأعمال العدائية والعابرة للحدود.