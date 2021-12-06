احدث الأخبار

أرامكو السعودية توقع صفقة كبرى لشبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار
أبرز المواد
 اعتراض وتدمير صاروخا باليستي أطلق باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 بالفيديو .. السوق السعودي من أكبر الأسواق كقيمة سوقية على مستوى العالم
أبرز المواد
 الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد يزور وزارة الإعلام العُمانية
أبرز المواد
 فيصل بن عبدالعزيز يستقبل المواطنين في جلسته المسائية في ديوان الإمارة بعرعر
أبرز المواد
 المملكة تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للطيران المدني غداً
أبرز المواد
 أمريكا: ندين هجمات الحوثيين ونؤكد دعمنا لأمن السعودية
أبرز المواد
 جيبوتي تدين محاولة استهداف الحوثيين لمدينة الرياض
أبرز المواد
 وزارة الدفاع: سنتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية
أبرز المواد
 فوز طالبات جامعة الأميرة نورة بمراكز متقدمة في مسابقات متخصصة
أبرز المواد
 لقطات ليست لفيلم.. صقور السعودية تدك حصون الحوثي
أبرز المواد
 العنزي: زيارة سمو ولي العهد إلى سلطنة عمان تأكيد للروابط الأخوية والتاريخية الراسخةبين البلدين
أبرز المواد
عاجل

أمريكا: ندين هجمات الحوثيين ونؤكد دعمنا لأمن السعودية

عاجل

وزارة الدفاع: سنتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية

أرامكو السعودية توقع صفقة كبرى لشبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار

أرامكو السعودية توقع صفقة كبرى لشبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار

أبرز المواد
اعتراض وتدمير صاروخا باليستي أطلق باتجاه خميس مشيط

اعتراض وتدمير صاروخا باليستي أطلق باتجاه خميس مشيط

أبرز المواد
بالفيديو .. السوق السعودي من أكبر الأسواق كقيمة سوقية على مستوى العالم

بالفيديو .. السوق السعودي من أكبر الأسواق كقيمة سوقية على مستوى العالم

أبرز المواد
الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد يزور وزارة الإعلام العُمانية

الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد يزور وزارة الإعلام العُمانية

أبرز المواد

أمريكا: ندين هجمات الحوثيين ونؤكد دعمنا لأمن السعودية

أمريكا: ندين هجمات الحوثيين ونؤكد دعمنا لأمن السعودية
https://almnatiq.net/?p=1079819
المناطق ـ متابعات

أعربت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، عن إدانتها الشديدة لـ هجمات الحوثيين، مؤكدة دعمها الكامل لأمن السعودية.

وأوضحت الوزاة في بيان، أن الحوثيين هم العائق الذي يحول دون تقدم الحل الدبلوماسي في اليمن.

 

وقالت الخارجية الأمريكية: “نقف إلى جانب السعودية التي تحملت هجمات إرهابية من قبل الحوثيين”.

 

وكان المتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع العميد الركن تركي المالكي، قال إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اعترضت ودمرت مساء اليوم صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة الرياض.

 

وأوضح العميد المالكي، بأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية دون وقوع أي أضرار، مبينا أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا الحوثية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية وينتهك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العميد المالكي، على أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية لحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووقف مثل هذه الأعمال العدائية والعابرة للحدود.

 

روابط ذات صلة

اعتراض وتدمير صاروخا باليستي أطلق باتجاه خميس مشيط

اعتراض وتدمير صاروخا باليستي أطلق باتجاه خميس مشيط
جيبوتي تدين محاولة استهداف الحوثيين لمدينة الرياض

جيبوتي تدين محاولة استهداف الحوثيين لمدينة الرياض
فوز طالبات جامعة الأميرة نورة بمراكز متقدمة في مسابقات متخصصة

فوز طالبات جامعة الأميرة نورة بمراكز متقدمة في مسابقات متخصصة

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements