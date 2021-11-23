فيصل بن عبدالعزيز يستقبل المواطنين في جلسته المسائية في ديوان الإمارة بعرعر

المناطق_الحدود الشمالية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في جلسة سموه المسائية.

وخُصصت الجلسة لمناقشة واقع العمل التطوعي في المنطقة وأهم التحديات والإستراتيجيات, وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع, كما تضمن النقاش تعزيز نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

ونوه سموه بما يحظى به العمل التطوعي من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ونشره بين أبناء الوطن لصناعة أثر اجتماعي مستدام، مشيداً بالجهود التي بذلتها الجهات الحكومية ذات العلاقة, مبينا أن خطة مستقبل العمل التطوعي في رؤية المملككة 2030 رسمت انطلاقة جديدة لثقافة العمل التطوعي في المملكة، بوصفه أحد محركات تنمية الإنسان حضاريا, مشيرا إلى أن أبناء الوطن بما يحملونه من قيم أخلاقية راسخة استمدوها من تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية بجميع الظروف بإقبالهم على الأعمال التطوعية أيًا كان نوعها بروح المبادرة والعطاء والتضحية.

ودعا سمو أمير الحدود الشمالية شباب وفتيات المنطقة للمبادرة بالانخراط بالأعمال التطوعية الملائمة لتخصصاتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم وهواياتهم لخدمة بلادهم ومجتمعهم, مبينًا أن رؤية المملكة 2030 أكّدت على الاهتمام بأبنائنا من ذوي الإعاقة، عبر تعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم، وتذليل جميع التحديات، وتسخير جميع الإمكانيات لخدمتهم، إضافةً لإيجاد منظور اجتماعي إيجابي من خلال الأنشطة الاجتماعية المختلفة”، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة – أيدها الله-، سخرت الإمكانيات المادية والعلمية والفنية والبشرية كافة لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.

واستمع الحضور لمداخلات مديري القطاعات الحكومية والأمنية والفرق التطوعية، وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة التي شملت أهم التحديات التي تواجه العمل التطوعي في المنطقة، وآليات العمل التطوعي في المديرية العامة للدفاع المدني، وأهم الفرص والمبادرات التطوعية التي وفرتها أمانة منطقة الحدود الشمالية وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإحصائيات الرسمية للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتهيئة الأماكن العامة لتكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأدوار الإسكان التنموي في المنطقة في تعزيز فرص تملك الأشخاص ذوي الإعاقة للسكن المناسب، وجهود المديرية العامة للشؤون الصحية في تحسين كفاءة وفاعلية الرعاية الصحية لهم.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.