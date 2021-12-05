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20 فائزا في شوطين بمنافسات اليوم التاسع لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

20 فائزا في شوطين بمنافسات اليوم التاسع لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
https://almnatiq.net/?p=1079873
المناطق ـ واس

شهد اليوم التاسع من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 شوطين وعشرين فائزاً، تنافس فيها عشرات الصقور والصقارين في مسابقة الملواح (الدعو 400 متر)، لتسفر النتائج عن فوز الصقور الأكثر قدرةً على قطع مسافة السباق في أقل زمن ممكن.

 

وتنافس المشاركون في اليوم التاسع للمهرجان، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في ملهم (شمال مدينة الرياض)، حتى يوم 16 ديسمبر الجاري، عبر شوطين لصقور (جير شاهين قرناس) لملَّاك سعوديين، استكمالاً للشوط الأخير أمس.

 

وفاز في الشوط الأول الصقر (مبروك) للصقار خالد القريني، الذي حقق المركز الأول، بعد أن نجح في قطع مسافة السباق في زمن قدره 18.165 ثانية، بينما فاز بالمركز الثاني الصقر (مرعب) للصقار فهد العتيبي في زمن قدره 18.580 ثانية، بفارق 0.415 جزء من الثانية، أما المركز الثالث، فاز به الصقر (مدباس) للصقار خالد القريني في زمن قدره 18.892 ثانية، بفارق زمني 0.312 جزء من الثانية.

 

وفي الشوط الثاني، كان المركز الأول من نصيب الصقر (العاصفة) للصقار هاني المطيري، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 20.346 ثانية، وبالمركز الثاني فاز الصقر (مشاغب) للصقار فهد الشمري، محققاً زمناً قدره 20.563 ثانية، بفارق زمني لا يتجاوز 0.317 جزء من الثانية، والمركز الثالث كان للصقر (عطا الله) للصقار توفيق المعيقلي، في زمن قدره 20.678 ثانية، وبفارق 0.115 جزء من الثانية.

 

ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح سبعة مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، بينما يُكرَّم الفائزون العشرة الأوائل من كل شوط يومياً.

 

ويواصل مهرجان الملك عبدالعزيز 2021 تسجيل الصقور في بعض الفئات حتى يوم 9 ديسمبر الجاري، لاستيعاب أكبر عدد من الصقارين الراغبين في المشاركة.

 

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