فيديو| أهالي عُمان يرحبون بـ سمو ولي العهد

تداول نشطاء تويتر في المملكة، مقطع فيديو، يظهر لحظة استقبال شعب محافظة مسقط، بسلطنة عمان لـ سمو ولي العهد، مساء أمس.
وأظهر الفيديو، لحظة مرور موكب سمو ولي العهد في شوارع مسقط، وتحية أحد المواطنين لسموه، ولأهل المملكة.
ووصل سمو ولي العهد، إلى العاصمة العمانية “مسقط”، أمس، وكان في مقدمة مستقبليه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.
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هكذا استقبل أهل #عُمان سمو #ولي_العهد
التفاصيل: https://t.co/QKUrEz57CB#محمد_بن_سلمان_ضيف_عمان #مسقط #ولي_العهد_في_عمان #المملكة_العربية_السعودية pic.twitter.com/Ca8QbtyO29
— صحيفة المناطق (@AlMnatiq) December 6, 2021
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد غادر بحفظ الله ورعايته المملكة؛ للقيام بزيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة.
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