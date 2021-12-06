فيديو| أهالي عُمان يرحبون بـ سمو ولي العهد

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تداول نشطاء تويتر في المملكة، مقطع فيديو، يظهر لحظة استقبال شعب محافظة مسقط، بسلطنة عمان لـ سمو ولي العهد، مساء أمس.

وأظهر الفيديو، لحظة مرور موكب سمو ولي العهد في شوارع مسقط، وتحية أحد المواطنين لسموه، ولأهل المملكة.

ووصل سمو ولي العهد، إلى العاصمة العمانية “مسقط”، أمس، وكان في مقدمة مستقبليه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد غادر بحفظ الله ورعايته المملكة؛ للقيام بزيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة.