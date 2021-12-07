البحرين تدين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية مدينة الرياض بصاروخ باليستي

المناطق_متابعات

دانت البحرين بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخاً بالستياً تجاه مدينة الرياض، في اعتداء سافر يعكس إصرارها على مواصلة استهداف أمن وسلامة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف البلاد مع المملكة العربية السعودية ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ لضمان أمن المواطنين والمقيمين على أراضيها، مشيدةً بيقظة وجاهزية قوات الدفاع الجوية السعودية التي تمكنت من التصدي للصاروخ وتدميره، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية، وتتعارض مع القوانين الدولية.