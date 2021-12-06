تحت رعاية أمير الشرقية .. اختتام منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، ومعالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، تختتم اليوم منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن في محافظة الأحساء، الذي يعد ثالث الكؤوس في رزنامة الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الرياضي 2021 – 2022.

وكان كأس وزارة الرياضة للهجن قد انطلق مطلع شهر ديسمبر الحالي بعدد 118 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز، و26 شوطاً مفتوحاً، و70 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون، وذلك على ميدان السيح للهجن بمحافظة الأحساء.

وتشهد منافسات الفترة الصباحية لليوم الختامي شوطين للماراثون ثنايا بكار – حيل، وثنايا قعدان – زمول، فيما ستقام أشواط الرموز للحيل والزمول في الفترة المسائية التي تنطلق عند الثانية ظهراً.