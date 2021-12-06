احدث الأخبار

الملحق الثقافي السعودي يشهد حفل تخرج مبتعثي ولاية فلوريدا الأمريكية
أبرز المواد
 المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو يختتم أعماله في القاهرة
أبرز المواد
 التحالف: قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
أبرز المواد
 شاهد| ردة فعل طفل عُماني أثناء مرور موكب ولي العهد في مسقط
أبرز المواد
 مجلس شباب حائل يطلق برامج سياحية للمشاركين في رالي حائل الدولي
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى بوركينا فاسو يلتقي بمديرة المكتب الإقليمي للمجلس الدانمركي للاجئين
أبرز المواد
 الموارد البشرية بالجوف تُنفِّذُ مبادرة ” تعال نساعدك “
أبرز المواد
 التحالف: الميليشيات تستغل منشآت مدنية ذات حصانة بعملياتها لاستهداف المدنيين
أبرز المواد
 ما هي مواقع تخفيف وتشديد الاحترازات ؟.. “الصحة” توضح
أبرز المواد
 تحت رعاية أمير الشرقية .. اختتام منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن
أبرز المواد
 كرواتيا ترصد أول إصابتين بمتحور “أوميكرون”
أبرز المواد
 نائب وزير التعليم للجامعات يفتتح مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول
أبرز المواد
عاجل

التحالف: قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

الملحق الثقافي السعودي يشهد حفل تخرج مبتعثي ولاية فلوريدا الأمريكية

الملحق الثقافي السعودي يشهد حفل تخرج مبتعثي ولاية فلوريدا الأمريكية

أبرز المواد
المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو يختتم أعماله في القاهرة

المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو يختتم أعماله في القاهرة

أبرز المواد
التحالف: قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

التحالف: قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

أبرز المواد
شاهد| ردة فعل طفل عُماني أثناء مرور موكب ولي العهد في مسقط

شاهد| ردة فعل طفل عُماني أثناء مرور موكب ولي العهد في مسقط

أبرز المواد

تحت رعاية أمير الشرقية .. اختتام منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن

تحت رعاية أمير الشرقية .. اختتام منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن
سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية
https://almnatiq.net/?p=1079923
المناطق_واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، ومعالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، تختتم اليوم منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن في محافظة الأحساء، الذي يعد ثالث الكؤوس في رزنامة الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الرياضي 2021 – 2022.

وكان كأس وزارة الرياضة للهجن قد انطلق مطلع شهر ديسمبر الحالي بعدد 118 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز، و26 شوطاً مفتوحاً، و70 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون، وذلك على ميدان السيح للهجن بمحافظة الأحساء.

وتشهد منافسات الفترة الصباحية لليوم الختامي شوطين للماراثون ثنايا بكار – حيل، وثنايا قعدان – زمول، فيما ستقام أشواط الرموز للحيل والزمول في الفترة المسائية التي تنطلق عند الثانية ظهراً.

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يرعى احتفال غرفة الشرقية بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها

أمير الشرقية يرعى احتفال غرفة الشرقية بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها
أمير الشرقية يرعى انطلاق ملتقى البرامج التأهيلية والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة

أمير الشرقية يرعى انطلاق ملتقى البرامج التأهيلية والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة
كأس وزارة الرياضة للهجن: «عوايد» تحقق أفضل توقيت في يوم «الحيل والزمول»

كأس وزارة الرياضة للهجن: «عوايد» تحقق أفضل توقيت في يوم «الحيل والزمول»

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements