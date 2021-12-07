التحالف: الميليشيات تستغل منشآت مدنية ذات حصانة بعملياتها لاستهداف المدنيين

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، أن مليشيات الحوثي تستغل منشآت مدنية ذات حصانة بعملياتها لاستهداف المدنيين.

وقال التحالف في بيان مقتضب، إنه بدأ في اتخاذ “إجراءات قانونية فعلية لإسقاط الحصانة، تتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

وطالب التحالف العربي بقيادة المملكة، الحوثيين بإعادة المنشآت المدنية لحالتها الطبيعية وإخلاء القدرات العسكرية.

وأحبطت نيران التحالف العربي، مساء الإثنين، 4 هجمات حوثية باتجاه المملكة.

وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه خميس مشيط,

وبدأ التحالف عمليات عسكرية نوعية قبل أسابيع، استهدفت عناصر ومعدات مليشيات الحوثي الانقلابية خاصة على جبهة مأرب في مسعى لتخفيف الحصار المفروض من قبل مليشيات الحوثي على مدن المحافظة.