الموارد البشرية بالجوف تُنفِّذُ مبادرة ” تعال نساعدك “

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نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف ممثلاً بمكتب العمل بسكاكا مبادرة ” تعال نساعدك ” ضمن ملتقى اليوم السعودي العالمي للتطوع بمنطقة الجوف الذي أقيم برعاية سمو أمير منطقة الجوف في المركز الحضاري الجديد بسكاكا يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر2021 م.

واشتملت المبادرة على وجود فريق عمل من مختلف قطاعات الوزارة بالمنطقة من مكتب العمل والضمان الاجتماعي،والتأهيل الشامل، ووحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإدارة الرقابة والتوطين، ومؤسسة رعاية الفتيات، و مركز التنمية، وإدارة الأسر الكافلة، والخدمة المدنية جدارة , مسار , ساعد , توثيق , بياناتي الوظيفية , إذْ يقومون بتقديم المساعدة والاستشارة لجميع من يحتاج لأي منصة أوخدمة تقدمها الوزارة, عبر تطوع عدد من موظفي الفرع.

وشهد جناح الوزارة إقبال العديد من المستفيدين حيث جرى تقديم الخدمات لهم ومساعدتهم فيما يحتاجون من خدمات ومنصات الوزارة المختلفة,وقد شارك بالمبادرة 30 متطوعًا، واستفاد منها 1000 مستفيد.