مجلس شباب حائل يطلق برامج سياحية للمشاركين في رالي حائل الدولي

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انطلقت أمس فعاليات مجلس شباب منطقة حائل، التي تتضمن أعمالا ميدانية تعريفية وثقافية وإرشادية للمشاركين في رالي حائل الدولي وللزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها وتستمر على مدى أسبوع.

ويركز الشباب والفتيات العاملون والعاملات في ذلك على إبراز الموروث الثقافي في المملكة وتنوعه وكذلك الموروث الخاص بمنطقة حائل ومواقعها الأثرية التي تعود لآلاف السنين قبل الميلاد والاستفادة من وجود المشاركين في الراليات لنقل انطباع حسن عن المملكة وترحيبها بجميع الزوار من مختلف الدول،كما يسهم برنامج مجلس الشباب بإشراك الشباب والفتيات وتهيئتهم للتعامل مع ضيوف المنطقة من السواح وإتاحة الفرص التسويقية لمنتجاتهم .