المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو يختتم أعماله في القاهرة

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اختتم المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أعماله في القاهرة أمس باعتماد التقرير الخاص بأنشطة الإيسيسكو للعام الجاري، والتقارير المالية للمنظمة لعام 2020، وتقرير الإيسيسكو عن مساهمات الدول الأعضاء لعام 2020، ومقترحات تحسين الاستدامة المالية للإيسيسكو، ومشروع خطة العمل الثنائية والموازنة لعامي (2022 – 2023).

وأفاد البيان الصادر عن منظمة الإيسيسكو الليلة الماضية بأن المجلس التنفيذي اعتمد أيضاً التقرير الختامي للدورة (42) التي استضافتها مصر، والتقارير المقدمة من الإدارة العامة للمنظمة، والإعلان عن عقد الدورة (43) للمجلس بمقر المنظمة في الرباط خلال شهر ديسمبر من العام المقبل.

وأشار البيان إلى أن المجلس التنفيذي للمنظمة ناقش وثيقة مشروع التوجهات الاستراتيجية لعام 2025م، والذي تم إعداده وفقاً لرؤية الإيسيسكو الجديدة، واستجابة للتحديات والمتغيرات السريعة التي يمر بها العالم في مجالات اختصاص المنظمة، وأخذاً بالاعتبار توجهات استراتيجيات وخطط التنمية للدول الأعضاء.

وأوضح البيان أن أعضاء المجلس التنفيذي نوّهوا بالجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للإيسيسكو، وما قدّمته المنظمة من دعم ومساندة للدول الأعضاء، خاصةً خلال جائحة “كوفيد-19″، وهو ما ساهم في ضمان استمرارية العلمية التعليمية في عددٍ من الدول الأعضاء الأكثر احتياجاً.