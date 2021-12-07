الملحق الثقافي السعودي يشهد حفل تخرج مبتعثي ولاية فلوريدا الأمريكية

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شهد الملحق الثقافي السعودي بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور فوزي بن عبدالغني بخاري، حفل تخرج الطلاب السعوديين المبتعثين بولاية فلوريدا الأمريكية لفصل الخريف 2021م، الذي نظمه النادي السعودي بجامعة “فلوريدا تيك” بالتّعاون مع الأندية السعودية بجامعة وسط فلوريدا، وجامعة جنوب فلوريدا وجامعة “امبري ريدل”.

ورفع الدكتور بخاري، في كلمته خلال الحفل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على توفير كل سبل الدعم لبرامج الابتعاث، مباركاً للخريجين بهذه المناسبة.

وقال: إن هذا اليوم، يأتي بمثابة قطف ثمار لجهودٍ بذلت، وتضحيات قدمت، ودعوات رفعت، وتوّجت بالنجاح والتخرج، مشيراً إلى أن الطلبة والطالبات الخريجين مقبلين على فرصة ذهبية للمشاركة في تحقيق الرؤية الطموحة لمستقبلٍ أفضل، والإسهام في بناء ورفعة وطنهم.

بدوره، رحّب نائب رئيس جامعة “فلوريدا تيك” بينو كومبانيني بضيوف الحفل، مبدياً سعادته باستضافة هذا الاحتفال الذي ضمّ أكثر من ٤٥ طالباً سعودياً من مختلف جامعات فلوريدا.

فيما أعرب رئيس النادي السعودي بفلوريدا تيك يوسف عبود -بالنيابة عن رؤساء الأندية المشاركة -عن شكره للملحق الثقافي السعودي لحضوره الحفل، ولدعمه الطلبة والطالبات الخريجين، مثمناً ما تقوم به الملحقية من جهود في خدمة الطلاب المبتعثين في مختلف الولايات الأمريكية.

وشهد الحفل المعد بهذه المناسبة، العديد من الفقرات التي تضمنت مفاجآتٍ للخريجين، بعرض مقاطع تهنئة مصوّرة من قبل أهاليهم، وتقديم الهدايا التذكارية، والتقاط الصور الجماعية.