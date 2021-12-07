إجراءات جديدة في فرنسا لمواجهة متحوّر “أوميكرون”

إجراءات جديدة في فرنسا لمواجهة متحوّر “أوميكرون”

أبرز المواد
التحالف: دمرنا مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيرات داخل صنعاء

التحالف: دمرنا مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيرات داخل صنعاء

أبرز المواد
أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

أبرز المواد
بسبب البرد.. جندي بريطاني يقاضي وزارة الدفاع ويطالب بـ 860 ألف جنيه تعويضاً

بسبب البرد.. جندي بريطاني يقاضي وزارة الدفاع ويطالب بـ 860 ألف جنيه تعويضاً

أبرز المواد

فيروس كورونا يضرب فريق توتنهام الإنجليزي

فيروس كورونا يضرب فريق توتنهام الإنجليزي
https://almnatiq.net/?p=1079959
المناطق_وكالات

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تفشي فيروس كورونا في صفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك قبل مواجهة رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي.

روابط ذات صلة

إجراءات جديدة في فرنسا لمواجهة متحوّر “أوميكرون”

إجراءات جديدة في فرنسا لمواجهة متحوّر “أوميكرون”
أوميكرون يصيب شخصين مطعمين ضد كورونا

أوميكرون يصيب شخصين مطعمين ضد كورونا
52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements