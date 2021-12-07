فيروس كورونا يضرب فريق توتنهام الإنجليزي

وقالت صحيفة “فوتبول لندن”، إن فيروس كورونا تفشى في معسكر توتنهام خلال استعدادات الفريق للمواجهة الأوروبية أمام رين الفرنسي يوم الخميس المقبل.

ويواجه توتنهام جدول مباريات مزدحم حيث يواجه رين في الدوري الأوروبي للمؤتمرات مساء الخميس ثم يحل ضيفا على برايتون في الدوري الإنجليزي يوم الأحد القادم، قبل أن يواجه ليستر سيتي يوم الخميس ١٦ ديسمبر، وبعد ٣ أيام يستقبل ليفربول.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن خطط مدرب توتنهام أنطونيو كونتي بعثرت بعد إصابة عدد من اللاعبين والطاقم الفني الذي أثبتت الاختبارات إصابتهم بكوفيد.

وأشارت صحيفة “فوتبول لندن” إلى أن أولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا سيخضعون لاختبار PCR آخر يوم الثلاثاء للتأكد من إصابتهم.