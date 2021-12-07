الولايات المتحدة تنصح المواطنين بعدم السفر إلى فرنسا والأردن

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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، عن نصحها إلى المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى فرنسا والأردن والبرتغال وتنزانيا ووجهات أخرى، مشيرة إلى مخاوف متعلقة بفيروس كورونا.

وتدرج المراكز حاليا ما يزيد على 80 وجهة في تصنيف “المستوى الرابع: مرتفع جدا”.

وأضافت اليوم أيضا إلى أعلى مستوى كلا من أندورا وقبرص وليشتنشتاين.

وكان مسؤولون صحيون أمريكيون، قالوا يوم الأحد، أن أوميكرون، سلالة فيروس كورونا الجديدة، انتشرت في نحو ثلث الولايات الأمريكية.

ورغم أن ظهور السلالة الجديدة أثار الانزعاج في أنحاء العالم، فإن منظمة الصحة العالمية، أعلنت، الجمعة الماضي، أنه ليس لدى المنظمة بيانات حتى الآن عن وفيات بسبب “أوميكرون”، لكنها اعتبرتها “مقلقة”.

لكن المسؤولون الأمريكيون أكدوا في الوقت ذاته، أن سلالة دلتا ما زالت تمثل أغلب إصابات كوفيد-19 مع زيادة عدد الحالات على مستوى البلاد، وفقا لرويترز.