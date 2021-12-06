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بسبب البرد.. جندي بريطاني يقاضي وزارة الدفاع ويطالب بـ 860 ألف جنيه تعويضاً

بسبب البرد.. جندي بريطاني يقاضي وزارة الدفاع ويطالب بـ 860 ألف جنيه تعويضاً
https://almnatiq.net/?p=1079970
المناطق_وكالات

رفع العسكري البريطاني تشيليشي موامبا دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع البريطانية لإصابته بالبرد أثناء الخدمة في إستونيا، مطالبا بتعويضات تصل إلى 860 ألف جنيه إسترليني.

وكان موامبا يؤدي الخدمة في إستونيا خلال الفترة بين 10 نوفمبر و3 ديسمبر 2017، وسط ظروف طقس قاسية مع درجة حرارة منخفضة، مما أدى لإصابته بالبرد د واضطراب الكرب التالي للصدمة..

ويقول محامو موامبا إنه يعاني من مشاكل مع النطق بنتيجة إصابته.

واعترفت وزارة الدفاع بالمسؤولية عن تعرض الجندي للبرد، لكنها رفضت تحمل المسؤولية عن الآثار الأخرى لإصاباته.

ومن المتوقع أن تبدأ المرافعات القضائية خلال الفترة بين يونيو وأكتوبر العام المقبل، بحسب موقع روسيا اليوم.

يذكر أن أكثر من 800 عسكري بريطاني تم نشرهم في إستونيا عام 2017 “لردع العدوان الروسي” المزعوم، وتعزيز قدرات الناتو في المنطقة.

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