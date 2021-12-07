إجراءات جديدة في فرنسا لمواجهة متحوّر “أوميكرون”

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إجراءات جديدة للتصدي للموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران؛ لبحث مواجهة الموجة الخامسة والسيطرة على المتحوِّر الجديد لكورونا “أوميكرون”.

وشدد رئيس الوزراء الفرنسي على أهمية إجراءات التباعد الاجتماعي في كل مكان والحرص من الجميع على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تلقي الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمواجهة الموجة الخامسة من الجائحة دون إغلاق إجباري آخر.

وقال: “لقد وصلنا لمستويات أعلى من المستويات السابقة حيث ارتفعت سعة المستشفيات التشغيلية وهذا الوضع يستدعي اليقظة دون الاستسلام للذعر”.

وفرض كاستكتس تعزيز “البروتوكول” الصحي في المدارس الابتدائية والانتقال من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث الذي يلزم ارتداء الكمامات داخل وخارج المدرسة والحد من الأنشطة الرياضية.