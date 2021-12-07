احدث الأخبار

المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 إجراءات جديدة في فرنسا لمواجهة متحوّر “أوميكرون”
أبرز المواد
 التحالف: دمرنا مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيرات داخل صنعاء
أبرز المواد
 أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من أمير قطر
أبرز المواد
 بسبب البرد.. جندي بريطاني يقاضي وزارة الدفاع ويطالب بـ 860 ألف جنيه تعويضاً
أبرز المواد
 مسبار ناسا “يلامس الشمس” في إنجاز غير مسبوق
أبرز المواد
 أوميكرون يصيب شخصين مطعمين ضد كورونا
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تنصح المواطنين بعدم السفر إلى فرنسا والأردن
أبرز المواد
 فيروس كورونا يضرب فريق توتنهام الإنجليزي
أبرز المواد
 الملحق الثقافي السعودي يشهد حفل تخرج مبتعثي ولاية فلوريدا الأمريكية
أبرز المواد
 المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو يختتم أعماله في القاهرة
أبرز المواد
 التحالف: قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
أبرز المواد
المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

أبرز المواد
إجراءات جديدة في فرنسا لمواجهة متحوّر “أوميكرون”

إجراءات جديدة في فرنسا لمواجهة متحوّر “أوميكرون”

أبرز المواد
التحالف: دمرنا مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيرات داخل صنعاء

التحالف: دمرنا مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيرات داخل صنعاء

أبرز المواد
أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

أبرز المواد

إجراءات جديدة في فرنسا لمواجهة متحوّر “أوميكرون”

إجراءات جديدة في فرنسا لمواجهة متحوّر “أوميكرون”
https://almnatiq.net/?p=1079978
المناطق_وكالات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إجراءات جديدة للتصدي للموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران؛ لبحث مواجهة الموجة الخامسة والسيطرة على المتحوِّر الجديد لكورونا “أوميكرون”.

وشدد رئيس الوزراء الفرنسي على أهمية إجراءات التباعد الاجتماعي في كل مكان والحرص من الجميع على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تلقي الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمواجهة الموجة الخامسة من الجائحة دون إغلاق إجباري آخر.

وقال: “لقد وصلنا لمستويات أعلى من المستويات السابقة حيث ارتفعت سعة المستشفيات التشغيلية وهذا الوضع يستدعي اليقظة دون الاستسلام للذعر”.

وفرض كاستكتس تعزيز “البروتوكول” الصحي في المدارس الابتدائية والانتقال من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث الذي يلزم ارتداء الكمامات داخل وخارج المدرسة والحد من الأنشطة الرياضية.

روابط ذات صلة

أوميكرون يصيب شخصين مطعمين ضد كورونا

أوميكرون يصيب شخصين مطعمين ضد كورونا
الولايات المتحدة تنصح المواطنين بعدم السفر إلى فرنسا والأردن

الولايات المتحدة تنصح المواطنين بعدم السفر إلى فرنسا والأردن
فيروس كورونا يضرب فريق توتنهام الإنجليزي

فيروس كورونا يضرب فريق توتنهام الإنجليزي

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements