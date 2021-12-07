إسبانيا ترصد أربع إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون

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قال التلفزيون الإسباني الرسمي أمس الاثنين إن السلطات الصحية رصدت أربع إصابات جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا ( أوميكرون ) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12 إصابة في إسبانيا.

وأضاف التلفزيون نقلا عن السلطات الصحية في جزيرة مايوركا بأرخبيل جزر البليار أنه تم تشخيص أربع إصابات الأولى لرجل جاء حديثا من جنوب أفريقيا، فيما رصدت الحالات الثلاث الأخرى لدى عائلة واحدة، مشيرا إلى أن الأب عاد حديثا من مدينة إسبانية أخرى ونقل العدوى إلى اثنين من أفراد عائلته.

يذكر أن إسبانيا التي تشهد حاليا الموجة السادسة من المرض سجلت خمسة ملايين و202958 ألف إصابة و88159 وفاة بسبب الفيروس منذ بدء الأزمة الصحية.