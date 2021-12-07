محافظة القنفذة تستضيف الملتقى العلمي “تاريخ القنفذة وحضارتها عبر العصور”

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تستضيف محافظة القنفذة غداً فعاليات الملتقى العلمي “تاريخ القنفذة وحضارتها عبر العصور”،الذي تشرف عليه الجمعية التاريخية السعودية بفرع منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جامعة أم القرى، وبمشاركة جمعية حفظ التراث بالقنفذة وعدد من الجهات الحكومية، ويستمر على مدى يومين، وذلك بالمركز الحضاري بالمحافظة.

وأكد المشرف على فرع الجمعية السعودية التاريخية بمنطقة مكة المكرمة والأمين العام للملتقى الدكتور فهد بن عتيق المالكي أن الجمعية اعتادت تغطية محافظات ومناطق المملكة، وكانت البداية للملتقى بالمناطق الرئيسية وبعد ذلك جاء دور المحافظات ، ووقع الاختيار على محافظة القنفذة ذات العراقة والأصالة والتاريخ عبر الزمان لاستضافة الملتقى العلمي .

وأشار إلى أن هناك مشاركات لأكثر من 50 ورقة عمل تم تصفيتها إلى 26 ورقة عمل وبحث، ثم تصفيتها إلى 20 بحثاً ستقدم في الملتقى، وستكون مقسمة على أربع جلسات تعقد خلال الملتقى، وستكون هناك جلستان في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني جلستان، حيث يشهد اليوم الأول الجلسة الافتتاحية، إضافة إلى العديد من المشاركين من المتخصصين في الحقل التاريخي.

وأفاد المالكي أن الملتقى يمثل فرصة كبيرة لإبراز تاريخ القنفذة وحضارتها من خلال مشاركة نخبة من الباحثين ، كما يعد خطوة مهمة جداً لتشجيع إقامة ملتقيات علمية مماثلة في مجالات مختلفة، حيث يعد ضمن أعمال الجمعية التاريخية السعودية بالمنطقة وبرامجها الرامية للعناية بتاريخ المنطقة دراسة وتوثيقاً وتحقيقاً ، عبر عقد المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها.

ونوه بحرص الجمعية على تجسير العلاقة بين المهتمين بالدراسات التاريخية والحضارية والعناية بتطبيق المنهجية العلمية في الكتابات التاريخية، كذلك تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية وتقديم المشورة العلمية وتنفيذ الدراسات اللازمة، وتمكين المهتمين بمجالات الجمعية من الإسهام في حركة التقدم العلمي في المجالات التاريخية.