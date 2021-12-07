احدث الأخبار

سائق مخمور يدهس 13 شخصا كانوا في طريقهم لإحدى كنائس مكسيكو سيتي
أبرز المواد
 سيدة أسكتلندية تعثر على خاتم أضاعته قبل 50 عاما
أبرز المواد
 محافظة القنفذة تستضيف الملتقى العلمي “تاريخ القنفذة وحضارتها عبر العصور”
أبرز المواد
 إسبانيا ترصد أربع إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون
أبرز المواد
 مصر تسجل 871 إصابة جديدة بكوفيد 19
أبرز المواد
 الأردن تدين بشدة محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية الرياض بصاروخ باليستي
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 إجراءات جديدة في فرنسا لمواجهة متحوّر “أوميكرون”
أبرز المواد
 التحالف: دمرنا مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيرات داخل صنعاء
أبرز المواد
 أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من أمير قطر
أبرز المواد
 بسبب البرد.. جندي بريطاني يقاضي وزارة الدفاع ويطالب بـ 860 ألف جنيه تعويضاً
أبرز المواد
 مسبار ناسا “يلامس الشمس” في إنجاز غير مسبوق
أبرز المواد
سائق مخمور يدهس 13 شخصا كانوا في طريقهم لإحدى كنائس مكسيكو سيتي

سائق مخمور يدهس 13 شخصا كانوا في طريقهم لإحدى كنائس مكسيكو سيتي

أبرز المواد
سيدة أسكتلندية تعثر على خاتم أضاعته قبل 50 عاما

سيدة أسكتلندية تعثر على خاتم أضاعته قبل 50 عاما

أبرز المواد
محافظة القنفذة تستضيف الملتقى العلمي “تاريخ القنفذة وحضارتها عبر العصور”

محافظة القنفذة تستضيف الملتقى العلمي “تاريخ القنفذة وحضارتها عبر العصور”

أبرز المواد
إسبانيا ترصد أربع إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون

إسبانيا ترصد أربع إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون

أبرز المواد

سيدة أسكتلندية تعثر على خاتم أضاعته قبل 50 عاما

سيدة أسكتلندية تعثر على خاتم أضاعته قبل 50 عاما
https://almnatiq.net/?p=1079997
المناطق_وكالات

عثرت سيدة أسكتلندية على خاتم زواجها الذي فقدته قبل 50 عاما، وذلك بفضل جهاز للكشف عن المعادن.

واستعانت ماك سوين بدونالد ماكفي الباحث الهاوي عن الكنوز، للعثور على خاتمها الذي أضاعته قبل 50 عاما، بينما كانت تجمع البطاطا في إحدى المزارع.

وأمضى ماكفي ثلاثة أيام في البحث عن الخاتم في ذات المنطقة التي ذكرت ماك سوين أنها أضاعته فيه، حسبما نقلت شبكة “يو بي آي” للأنباء.

وبعد عثورها على الخاتم، علقت ماك سوين قائلة: “صدمت لما عثر على خاتمي الذي لا يزال بحالة جيدة. اعتقدت أني لن أجده أبدا”.

وأضافت: “سألبسه دائما إلى جانب الخاتم الذي أهداه لي زوجي الراحل جون عندما أضعته”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements