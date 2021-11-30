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سائق مخمور يدهس 13 شخصا كانوا في طريقهم لإحدى كنائس مكسيكو سيتي

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سائق مخمور يدهس 13 شخصا كانوا في طريقهم لإحدى كنائس مكسيكو سيتي

سائق مخمور يدهس 13 شخصا كانوا في طريقهم لإحدى كنائس مكسيكو سيتي
https://almnatiq.net/?p=1080000
المناطق_وكالات

انطلقت سيارة بسرعة جنونية يقودها رجل مخمور، وصدم مجموعة كانت في طريقها لزيارة إحدى الكنائس في مكسيكو سيتي.

وكانت هذه المجموعة تسير بجانب الطريق، وبعض أفرادها على الأقدام وآخرون على دراجات، أثناء توجههم إلى كنيسة سيدة غوادالوبي، حين داهمتهم سيارة كانت منطلقة بسرعة هائلة من الخلف، وجرتهم بطريقة مرعبة، ما تسبب في إصابة 13 شخصا جرى نقلهم إلى عدة مستشفيات.

وقبل أن تصل الشرطة إلى الموقع، أمسك مارة بالسائق الثمل، ويبلغ من العمر 36 عاما وأشبعوه ضربا.

وقال وزير النقل في مكسيكو سيتي أندريس لاخوس في تصريح تلفزيوني: لدينا عدة جرحى يبلغ عددهم تقريبا 13، وهم الآن في مؤسسات طبية مختلفة”.

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