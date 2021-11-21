احدث الأخبار

«عمل طائش».. أول تعليق من الصين بعد مقاطعة واشنطن الأولمبياد الشتوية
أبرز المواد
 7 منتخبات تتأهل للأدوار الإقصائية لبطولة كأس العرب
أبرز المواد
 إغلاق النوادي الليلية.. فرنسا تعلن إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الخامسة من كورونا
أبرز المواد
 حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
أبرز المواد
 دراسة.. الوجبات الصباحية أفضل من المسائية لمرضى السكر
أبرز المواد
 سائق مخمور يدهس 13 شخصا كانوا في طريقهم لإحدى كنائس مكسيكو سيتي
أبرز المواد
 سيدة أسكتلندية تعثر على خاتم أضاعته قبل 50 عاما
أبرز المواد
 محافظة القنفذة تستضيف الملتقى العلمي “تاريخ القنفذة وحضارتها عبر العصور”
أبرز المواد
 إسبانيا ترصد أربع إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون
أبرز المواد
 مصر تسجل 871 إصابة جديدة بكوفيد 19
أبرز المواد
 الأردن تدين بشدة محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية الرياض بصاروخ باليستي
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
«عمل طائش».. أول تعليق من الصين بعد مقاطعة واشنطن الأولمبياد الشتوية

«عمل طائش».. أول تعليق من الصين بعد مقاطعة واشنطن الأولمبياد الشتوية

أبرز المواد
7 منتخبات تتأهل للأدوار الإقصائية لبطولة كأس العرب

7 منتخبات تتأهل للأدوار الإقصائية لبطولة كأس العرب

أبرز المواد
إغلاق النوادي الليلية.. فرنسا تعلن إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الخامسة من كورونا

إغلاق النوادي الليلية.. فرنسا تعلن إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الخامسة من كورونا

أبرز المواد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

أبرز المواد

دراسة.. الوجبات الصباحية أفضل من المسائية لمرضى السكر

دراسة.. الوجبات الصباحية أفضل من المسائية لمرضى السكر
https://almnatiq.net/?p=1080007
المناطق_وكالات

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون فى  معاهد الصحة الوطنية الأمريكية أن تناول الطعام أثناء الليل  كما يفعل العديد من العاملين بنظام الورديات يمكن أن يزيد من مستويات الجلوكوز.

واختبرت الدراسة الحالية ، 19 مشاركًا شابًا يتمتعون بصحة جيدة “سبع نساء و 12 رجلاً”  وتم تعيين المشاركين في بروتوكول معمل خاضع للرقابة لمدة 14 يومًا يتضمن ظروف عمل ليلية محاكاة مع واحد من جدولين للوجبات، و تناولت إحدى المجموعات أثناء الليل لتقليد جدول الوجبات المعتاد بين العاملين الليليين، وأكلت مجموعة أخرى أثناء النهار.

ووجد الباحثون أن تناول الطعام ليلاً يزيد من مستويات السكر في الدم  وهو عامل خطر للإصابة بمرض السكر بينما منع تناول الوجبات بالنهار من هذا التأثير وزاد متوسط مستويات الجلوكوز لأولئك الذين تناولوا الطعام في الليل بنسبة 6.4٪ أثناء محاكاة العمل الليلي ، بينما لم يظهر أولئك الذين تناولوا الطعام أثناء النهار أي زيادات كبيرة.

وقال الباحثون إن الآليات الكامنة وراء التأثيرات المرصودة معقدة، وهم يعتقدون أن تأثيرات الأكل الليلي على مستويات الجلوكوز أثناء العمل الليلي المحاكاة ناتجة عن اختلال الساعة البيولوجية.

روابط ذات صلة

دراسة تكشف عن مكمل غذائي شائع يصيب بالسرطان بنسبة 91 %

دراسة تكشف عن مكمل غذائي شائع يصيب بالسرطان بنسبة 91 %
ثورة في عالم لقاحات كورونا.. لاصقة بلاستيكية تنهي ألم الحقن

ثورة في عالم لقاحات كورونا.. لاصقة بلاستيكية تنهي ألم الحقن
دراسة حديثة: الرمان يساعد في السيطرة على أمراض القلب والسكري

دراسة حديثة: الرمان يساعد في السيطرة على أمراض القلب والسكري

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements