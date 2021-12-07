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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
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المناطق_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار و تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة و يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقة حائل كذلك على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من تلك المناطق، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على منطقة مكة المكرمة ومرتفعات منطقتي عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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