احدث الأخبار

«عمل طائش».. أول تعليق من الصين بعد مقاطعة واشنطن الأولمبياد الشتوية
أبرز المواد
 7 منتخبات تتأهل للأدوار الإقصائية لبطولة كأس العرب
أبرز المواد
 إغلاق النوادي الليلية.. فرنسا تعلن إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الخامسة من كورونا
أبرز المواد
 حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
أبرز المواد
 دراسة.. الوجبات الصباحية أفضل من المسائية لمرضى السكر
أبرز المواد
 سائق مخمور يدهس 13 شخصا كانوا في طريقهم لإحدى كنائس مكسيكو سيتي
أبرز المواد
 سيدة أسكتلندية تعثر على خاتم أضاعته قبل 50 عاما
أبرز المواد
 محافظة القنفذة تستضيف الملتقى العلمي “تاريخ القنفذة وحضارتها عبر العصور”
أبرز المواد
 إسبانيا ترصد أربع إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون
أبرز المواد
 مصر تسجل 871 إصابة جديدة بكوفيد 19
أبرز المواد
 الأردن تدين بشدة محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية الرياض بصاروخ باليستي
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
«عمل طائش».. أول تعليق من الصين بعد مقاطعة واشنطن الأولمبياد الشتوية

«عمل طائش».. أول تعليق من الصين بعد مقاطعة واشنطن الأولمبياد الشتوية

أبرز المواد
7 منتخبات تتأهل للأدوار الإقصائية لبطولة كأس العرب

7 منتخبات تتأهل للأدوار الإقصائية لبطولة كأس العرب

أبرز المواد
إغلاق النوادي الليلية.. فرنسا تعلن إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الخامسة من كورونا

إغلاق النوادي الليلية.. فرنسا تعلن إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الخامسة من كورونا

أبرز المواد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

أبرز المواد

إغلاق النوادي الليلية.. فرنسا تعلن إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الخامسة من كورونا

إغلاق النوادي الليلية.. فرنسا تعلن إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الخامسة من كورونا
https://almnatiq.net/?p=1080013
المناطق _ متابعات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إجراءات جديدة للتصدي للموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جاء إعلان كاستكس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران؛ لبحث مواجهة الموجة الخامسة والسيطرة على المتحوِّر الجديد للفيروس “أوميكرون “.

وشدَّد رئيس الوزراء الفرنسي على أهمية إجراءات التباعد الاجتماعي في كل مكان والحرص من الجميع على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تلقي الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمواجهة الموجة الخامسة من الجائحة دون إغلاق إجباري آخر.

وقال: “لقد وصلنا لمستويات أعلى من المستويات السابقة حيث ارتفعت سعة المستشفيات التشغيلية وهذا الوضع يستدعي اليقظة دون الاستسلام للذعر”.

وفرض كاستكتس تعزيز “البروتوكول” الصحي في المدارس الابتدائية والانتقال من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث الذي يلزم ارتداء الكمامات داخل وخارج المدرسة والحد من الأنشطة الرياضية.

ووفقًا لما نقلته “رويترز” قرر رئيس الوزراء الفرنسي إغلاق النوادي الليلية أربعة أسابيع اعتبارًا من الإثنين المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة.

وطالب كاستكس المواطنين الفرنسيين بالحد من التجمعات الشخصية والمهنية قبيل نهاية العام، مشددا على أنه “لا حاجة الآن لفرض إغلاق أو حظر تجول مرة أخرى”.

من جهته، قال وزير الصحة أوليفييه فيران، إن “فرنسا سجلت حتى الآن 25 إصابة بمتحور (أوميكرون)، انتقلت العدوى في 4 منها محليا والبقية من أشخاص عادوا من جنوب إفريقيا”.

وأضاف: “الحكومة تستهدف تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عامًا بلقاحات كورونا اعتبارا من 20 ديسمبر الجاري، وذلك بعد موافقة السلطات الصحية”.

روابط ذات صلة

إسبانيا ترصد أربع إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون

إسبانيا ترصد أربع إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون
إجراءات جديدة في فرنسا لمواجهة متحوّر “أوميكرون”

إجراءات جديدة في فرنسا لمواجهة متحوّر “أوميكرون”
أوميكرون يصيب شخصين مطعمين ضد كورونا

أوميكرون يصيب شخصين مطعمين ضد كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements