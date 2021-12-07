إغلاق النوادي الليلية.. فرنسا تعلن إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الخامسة من كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إجراءات جديدة للتصدي للموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
جاء إعلان كاستكس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران؛ لبحث مواجهة الموجة الخامسة والسيطرة على المتحوِّر الجديد للفيروس “أوميكرون “.
وشدَّد رئيس الوزراء الفرنسي على أهمية إجراءات التباعد الاجتماعي في كل مكان والحرص من الجميع على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تلقي الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمواجهة الموجة الخامسة من الجائحة دون إغلاق إجباري آخر.
وقال: “لقد وصلنا لمستويات أعلى من المستويات السابقة حيث ارتفعت سعة المستشفيات التشغيلية وهذا الوضع يستدعي اليقظة دون الاستسلام للذعر”.
وفرض كاستكتس تعزيز “البروتوكول” الصحي في المدارس الابتدائية والانتقال من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث الذي يلزم ارتداء الكمامات داخل وخارج المدرسة والحد من الأنشطة الرياضية.
ووفقًا لما نقلته “رويترز” قرر رئيس الوزراء الفرنسي إغلاق النوادي الليلية أربعة أسابيع اعتبارًا من الإثنين المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة.
وطالب كاستكس المواطنين الفرنسيين بالحد من التجمعات الشخصية والمهنية قبيل نهاية العام، مشددا على أنه “لا حاجة الآن لفرض إغلاق أو حظر تجول مرة أخرى”.
من جهته، قال وزير الصحة أوليفييه فيران، إن “فرنسا سجلت حتى الآن 25 إصابة بمتحور (أوميكرون)، انتقلت العدوى في 4 منها محليا والبقية من أشخاص عادوا من جنوب إفريقيا”.
وأضاف: “الحكومة تستهدف تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عامًا بلقاحات كورونا اعتبارا من 20 ديسمبر الجاري، وذلك بعد موافقة السلطات الصحية”.
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