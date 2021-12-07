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«عمل طائش».. أول تعليق من الصين بعد مقاطعة واشنطن الأولمبياد الشتوية

«عمل طائش».. أول تعليق من الصين بعد مقاطعة واشنطن الأولمبياد الشتوية
https://almnatiq.net/?p=1080019
المناطق _ وكالات

أعربت سفارة الصين لدى الولايات المتحدة، عن شجبها إعلان واشنطن المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، والتي ستقام مطلع العام في الصين.

وقالت سفارة الصين في بيان، إنَّ المقاطعة «تلاعب سياسي»، مؤكدة أنَّ الإعلان لن يكون له أي تأثير على الإطلاق على النجاح بإقامة الألعاب.

وصرَّح المتحدث باسم السفارة ليو بينغيو: «لم يتم توجيه أي دعوة للسياسيين الأمريكيين على الإطلاق، ولذا فإنَّ هذه المقاطعة الدبلوماسية تأتي ببساطة من العدم».، مضيفًا: «مثل هذا العمل الطائش ما هو إلا تلاعب سياسي وتشويه خطير لروح الميثاق الأولمبي».

وواصل: «في الواقع، لا أحد يهتم بما إذا كان هؤلاء الأشخاص سيأتون أم لا، وليس لذلك أي تأثير على الإطلاق على نجاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022».

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