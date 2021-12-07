منح لقب «رسل أبطال السلام» للشابة للسعودية نورة الدبيب

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منحت الكشافة العالمية– الصندوق الكشفي العالمي– لقب “رسل أبطال السلام” للشابة السعودية نورة بنت فهد بن سالم الدبيب من منسوبات كشافة مكتب وزارة الرياضة وفريق سخاء التطوعي بمنطقة القصيم، ضمن الحفل التكريمي الذي أقامته الكشافة العالمية- عبر الاتصال المرئي- الذي منحت فيه اللقب لـ 25 شابًا وشابة من مختلف دول العالم بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على بدء المشروع الكشفي العالمي “رسل السلام”، تقديرًا لخدماتهم المتميزة وإسهاماتهم في بناء السلام وتعزيز التنمية المستدامة في مجتمعاتهم.

وجرى خلال الحفل الذي تابعه عددٌ كبير من الكشافة حول العالم تسليط الضوء على قصص ومشاريع الممنوحين اللقب المجتمعية الفريدة عبر خمس فئات تتعلق بأهداف التنمية المستدامة (SDGs): ( البيئة، وبناء السلام، والمهارات الحياتية، والصحة والرفاهية، والاستجابة لفيروس كورونا ).

وكُرم خلال الحفل العديد من المنظمات الكشفية الوطنية والقادة المتطوعين البالغين الذين دعموا رسل أبطال السلام في رحلتهم التعليمية وخدمة المجتمع وإلهام الشباب إلى المزيد من خدمة المجتمعات؛ ليصبحوا رسل سلام في المشروع الذي يربط بناة السلام من الشباب معًا في شبكة عالمية ويلهمهم للعب دور قيادي؛ ليصبحوا مواطنين فاعلين في مجتمعاتهم، حيث شاركت مبادرة رسل السلام منذ عام 2010م، ما يقرب من 172 منظمة كشافة وطنية، ومكّنت الكشافة من قيادة أكثر من 16 مليون مشروع تنمية مجتمعية تقدم أكثر من 2.5 مليار ساعة من الخدمة نحو أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها عبَّرت نورة الدبيب عن اعتزازها بهذا الإنجاز الذي يُجير للكشافة السعودية، وقالت: إنه ثمرة جهد جماعي يُعمل تطوعيًا في مبادرة “تراميم ” التي أطلقها الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في ربيع الأول عام 1442هـ، وتُعنى بمساعدة الأسر المتعففة بترميم وتجهيز منازلهم وتوفير الاحتياجات الأساسية فيها.

وبدوره رفع نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ولمعالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على هذا الإنجاز، الذي يعد امتدادًا للإنجازات المستمرة للكشافة السعودية على الأصعدة كافة.