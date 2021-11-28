خبيرة تغذية تكشف الفئات الممنوعة من تناول الموز نشر قبل ساعة واحدة - 8:15 صباحًا, 7 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1080025 المناطق _ متابعات كشفت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، خبيرة التغذية الروسية، عن بعض الفئات التي قد يشكل تناول الموز خطورة على صحتهم. وقالت “رازوموفسكايا”، في تصريحات لوكالة “نوفوستي” الروسية، إن تناول الموز قد يشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية بالجهاز العضمي. وأشارت خبيرة التغذية، إلى أنه رغم فوائد الموز في تقليل حموضة المعدة والشعور بالحرقة لمرضى التهاب المعدة، إلا أنه في حال الإصابة بأمراض معوية من الأفضل عدم تناوله. وأضافت، إن الموز له تأثير “مُلين”، وفي حال الإصابة باضطراب الأمعاء أو وجود مرض بالجهاز الهضمي سيسبب الانتفاخ والغازات ما يجعله ضارًا بالمعدة.
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