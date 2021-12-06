4 مراحل.. آلية الاعتراض على المعاش إلكترونيًا عبر نظام الضمان الاجتماعي المطور

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية تقديم الاعتراض على المعاش إلكترونيًا، وذلك من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور.
وقال الحساب الرسمي للعناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر»، إنَّه يجب زيارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية، لتقديم اعتراض أو شكوى.
وأشارت إلى مراحل تقديم الاعتراض والتي جاءت كالآتي:
- الدخول على الملف الشخصي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).
- توفير المعلومات والبيانات اللازمة حسب حالتك.
- يتم النظر في الاعتراض من قبل اللجنة المختصة.
- إشعارك بالنتيجة.
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