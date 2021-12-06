4 مراحل.. آلية الاعتراض على المعاش إلكترونيًا عبر نظام الضمان الاجتماعي المطور

المناطق _ متابعات

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية تقديم الاعتراض على المعاش إلكترونيًا، وذلك من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وقال الحساب الرسمي للعناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر»، إنَّه يجب زيارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية، لتقديم اعتراض أو شكوى.

وأشارت إلى مراحل تقديم الاعتراض والتي جاءت كالآتي: